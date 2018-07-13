Няня-подросток пытала годовалую девочку шокером ради лайков в Snapchat

Элисса Уоткинс пришла в ужас, обнаружив в Snapchat видео с участием своей годовалой дочки Кэрриган, которую она незадолго до этого оставляла с юной няней. На кадрах видно, как девушка бьет малышку электрошокером, а потом вместе с подружками смеётся над её рыданиями, передает Life.ru.https://life.ru/t/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/1134510/niania-podrostok_pytala_ghodovaluiu_dievochku_shokierom_radi_laikov_v_snapchat?&source=push

Взволнованная мать сразу же обратилась в полицию и показала офицерам видео. Женщина объяснила, что не первый раз оставляла дочь с няней и даже не догадывалась, что подростки жестоко издеваются над ребёнком. К счастью, физически девочка не пострадала и сейчас ее здоровью ничего не угрожает.