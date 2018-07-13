Ирина Шейк дала интервью: о нищете, начале модельной карьеры и запрете на снимки топлес

Еще недавно в Сети обсуждали вторую беременность Ирины Шейк, а теперь у сплетников появился новый повод говорить о знаменитой модели, пишет Хочу.

Недавно британский журнал Evening Standard показал в сети обложку свежего номера, на которой появилась 32-летняя российская супермодель. Ирина Шейк предпочитает не говорить о личной жизни (напомним, она родила дочь от актера Брэдли Купера), но журналистам удалось разговорить звезду на другие темы. На обложке Шейк позирует в зеленом купальнике Topshop в стиле 1980-х. Автором съемки выступила Эллен фон Унверт.

В беседе с журналистами Ирина Шейк рассказала, как начиналась ее модельная карьера. Тогда будущая звезда жила практически в нищете.

«Я понятия не имела, что такое работа модели. Соглашаясь на работу во Франции, думала лишь о том, что смогу сняться для каталога и помочь своей семье. Не говорила по-английски. В Париже жила в маленькой квартире вместе с другими девушками-моделями. У нас было лишь 40 евро в неделю на карманные расходы. По воскресеньям мы вскладчину покупали рис и ели его, потому что денег не оставалось. В понедельник спускались в метро с одним евро в кармане и ехали в агентство за деньгами на жизнь в течение следующей недели. Это было трудное, но веселое время».

Модель признается, что часто сталкивалась с бодишеймингом, так как всегда выбивалась из привычных модельных стандартов.

«Другие девочки смеялись надо мной и говорили, что я не похожа на модель. Они были суперхудыми и востребованными на показах. А я не проходила кастинги, потому что не могла демонстрировать одежду слишком маленького размера. У меня была смуглая кожа и более сексуальная фигура – была грудь. Теперь я приезжаю в Париж, водитель забирает меня и отвозит в хороший отель. Период безденежья заставил меня понять, что ничего не дается легко. От этого вы цените все гораздо выше».

Также знаменитая красавица рассказала, как относится к пикантным фотосессиям.