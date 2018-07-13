Фото: беременная Анна Хилькевич набрала двадцать килограммов

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич беременна во второй раз. Ранее она рассказывала, как протекает беременность. Но уже буквально перед родами звезда призналась, что все далеко не так, как бы хотелось, передает Хочу.

«На первый взгляд на этом фото все в порядке… но это не так. За этим фото скрывается: желудочная боль, отравление, приближающиеся роды, аллергия на цветение, немного заложено ухо и парикмахер нашел сегодня у меня один седой волос. Но меня трогает только последнее».

Также артистка беспокоится о том, что набрала больше 20 килограммов.

«Я вешу уже больше 60 кг (при том, что до беременности мой вес был 46−47) и это ещё не предел. Но я ничего поделать не могу. Вес растёт, а воля уменьшается. Но я хочу при всех сейчас вот дать слово, что я приведу себя в форму! Я стану почти "фитоняшкой". Я же смогу… да, ведь?»

И мы в этом не сомневаемся. Напомним, в 2015 году Анна вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В декабре того же года актриса родила дочку Арианну.

A post shared by Анна Хилькевич (@annakhilkevich) on Jul 12, 2018 at 6:50am PDT