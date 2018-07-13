Ацетон: выбросить или оставить?

Жидкость для снятия лака состоит из разных растворителей. Например, ацетон, этилацетат, изопропиловый спирт. Все они могут содержаться в разных количествах. Также среди остальных бутылочек, можно найти жидкости без содержания ацетона. Какую выбрать?

Начнем с того, что правильное удаление лака с ногтевой пластины имеет большое значение и предотвратит множество проблем, среди которых: ломкость, нарушения эластичности и отслоение. Пора разобраться!

Жидкость для снятия лака с ацетоном

Самый бюджетный и быстрый вариант снятия обычного лака — ацетон. Но есть пара нюансов. Он удаляет с ногтя его жировые компоненты, которые его защищают. Более того, это химическое соединение достаточно токсичное, что может влиять на дыхательные пути и привести к серьезным нарушениям и аллергическим реакциям.

Не используйте растворители, если на коже есть порезы или трещины.

Жидкость без ацетона

Такие жидкости содержат другие растворители: этилацетат, изопропиловый спирт (накапливается в организме), метилэтилкетон (токсичен) и бутилацетат (может вызывать раздражения) в различных концентрациях. Как вы уже могли понять, они тоже токсичные, но менее чем сам ацетон. Для того, чтобы снять лак понадобиться намного больше времени.

Использованные ватные диски с растворителем — выбросите в специальные пакеты или сразу вынесите из дома, чтобы избежать испарения химии.

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Где же выход?