Ацетон: выбросить или оставить?

Ацетон (от лат. acetum — уксус) — это органическое вещество, бесцветная жидкость, которая является растворителем. Кстати, именно из нее раньше получали синтетическую уксусную кислоту. Этот химический элемент — один из главных составляющих жидкости для снятия лака. Так, выбросить или оставить?
Жидкость для снятия лака состоит из разных растворителей. Например, ацетон, этилацетат, изопропиловый спирт. Все они могут содержаться в разных количествах. Также среди остальных бутылочек, можно найти жидкости без содержания ацетона. Какую выбрать?
Начнем с того, что правильное удаление лака с ногтевой пластины имеет большое значение и предотвратит множество проблем, среди которых: ломкость, нарушения эластичности и отслоение. Пора разобраться!
Жидкость для снятия лака с ацетоном
Самый бюджетный и быстрый вариант снятия обычного лака — ацетон. Но есть пара нюансов. Он удаляет с ногтя его жировые компоненты, которые его защищают. Более того, это химическое соединение достаточно токсичное, что может влиять на дыхательные пути и привести к серьезным нарушениям и аллергическим реакциям.
Не используйте растворители, если на коже есть порезы или трещины.
Жидкость без ацетона
Такие жидкости содержат другие растворители: этилацетат, изопропиловый спирт (накапливается в организме), метилэтилкетон (токсичен) и бутилацетат (может вызывать раздражения) в различных концентрациях. Как вы уже могли понять, они тоже токсичные, но менее чем сам ацетон. Для того, чтобы снять лак понадобиться намного больше времени.
Использованные ватные диски с растворителем — выбросите в специальные пакеты или сразу вынесите из дома, чтобы избежать испарения химии.
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Где же выход?
Выбирайте средство не по эффективности, а по составу (где будет больше натуральных ингредиентов). Такие есть! Не используйте жидкость для снятия лака каждый день. Ограничьтесь одним разом в неделю. Лучше всего, покупать продукт без содержания ацетона с минимальными количествами других растворителей. Обратите внимание на дополнительные компоненты: витамины и минеральные составляющие, масла и глицерин.