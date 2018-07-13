Как пережить измену: реальные истории

С этим разобрались быстро — от девушки он ушел и в наших отношениях была полная гармония еще полгода. Пока он не оказался без жилья и не подселился к своей бывшей (другого варианта не было, к себе я забрать его не могла). В общем, максимально странно — мой парень живет со своей бывшей, с которой у него «ничего нет». А я ему слепо верю.

Расстались мы через много месяцев. Тогда я начала замечать появление еще одной девушки в его жизни. Сложно было не заметить, мы ведь работали вместе. Именно из-за этой «новенькой» мы и разошлись.

В один момент я узнала все о своем «любимом» — девушек у него было немерено. Строя отношения со мной, он успевал параллельно строить их еще с двумя. С бывшей он, естественно, тоже не спал в разных комнатах. Я была унижена и разбита. Он оставил после себя два «подарка»: нервный срыв и недоверие к мужчинам.

К чему они пришли

Саша

После этих отношений у меня никого не было. Я до сих пор не могу снова поверить мужчине и тяжело переживаю предательство. Весь груз пережитого постоянно оттягивает меня назад.

Настя

Мужчин я не подпускала к себе долго. Теперь, прежде чем начинать отношения, мужчина должен показать, что он способен меня добиться и что я нужна ему. Это очень важно. Лапши в моей жизни больше не будет!

Как пережить измену?

Все ситуации, которые мы переживаем, оставляют осадок. Нужно учиться конвертировать этот осадок в опыт и не давать себе наступать на одни и те же грабли.

Попробуй посмотреть на случившееся под другим углом — теперь ты знаешь, как распознать изменщика. Как правило, все люди врут и скрывают что-то одинаково.

Прощай и отпускай

Никто не идеален. Человек — это всего лишь человек и он, будучи ответственным за принятые решения, частенько факапит. Поблагодари судьбу, вас не связывали узы брака или дети, а это немного упрощает тебе задачу. Ты двигаешься дальше, а он остается жить с проблемой.

Будь внимательна

Если он уходит от девушки к тебе — это звоночек. Глупо полагать, что тебе не будет изменять тот, кто уже привык к такой схеме действия.

Исключи подобные случаи.

Разберись в себе

Возможно, тебе поможет психолог. Не бойся обсудить со специалистом проблему, ведь твои переживания могут быть очень болезненными и негативно сказаться на решениях, которые ты будешь переживать в дальнейшем.

Не думай, что «все они одинаковые»

Потому что это совсем не так. Человек — индивидуальность, помни об этом! То, как мы ведем себя в разных ситуациях, зависит только от наших ценностей и восприятия мира. О понятии «изменяют все» лучше забыть.

Улыбайся

Конечно, это больно. Но ты смогла это пережить и больше никогда не позволишь считать себя «вторым номером». Ты стала сильнее и сняла розовые очки.