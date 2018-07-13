Как пережить измену: реальные истории

Столкнуться с изменой в наше время — дело привычное. Изменщики становятся главными героями книг и фильмов, а вместе с этим и наших кошмарных снов. Но что делать тем, кому пришлось пережить измену не во сне, а в реальной жизни?
Буквально пару лет назад бешеной популярностью пользовался сериал «Измены», который рассказывал зрителю о похождениях замужнего дизайнера Аси. У героини было трое (!) любовников. Мужчины любили Асю, хотели ее и восхищались ею. И закончилось все хорошо, но хэппи-энд был предусмотрен только для главной героини.
Так или иначе, сериал был достаточно резонансным. Ведь в кино и литературе изменщиком чаще выступает мужчина. Бытует мнение, что полигамность вообще свойственна представителям сильного пола и не должна осуждаться обществом. И то, почему мужчины изменяют лежит на поверхности — они же, мол, полигамны по природе своей, пишет Хочу.
В случае с женщиной по-другому: они-то моногамны до мозга костей (по мнению всех на свете)!
Давай разберемся, что такое полигамия и моногамия вообще?
Полигамия и моногамия
Часто бывает так, что эти психологические термины путают, и контекст сказанных слов в корне меняется.
На самом деле, все просто как дважды два. Поли — множественное число, моно — единственное. Иными словами, полигамию можно трактовать как непривязанность к партнеру и множественные связи интимного характера с несколькими людьми. Этот термин долгое время служил синонимом к слову «многоженство». Но! Полигамными могут быть как женщины, так и мужчины. В равной степени.
Моногамия «работает» наоборот — ты верен и предан человеку (на протяжении жизни или же в период ваших отношений).
Спорить о том, допускается при моногамии случайный секс или нет, будут всегда. Но о таких «исключениях» нужно обязательно поговорить с партнером и согласовать все до вступления в сексуальные отношения с другим человеком. В противном случае — это измена.
Почвой для регулирования отношений между партнерами может стать религия. В некоторых восточных странах многоженство до сих пор разрешено.
Девушки об изменах
Саша
Мы долгое время были просто друзьями. Знали друг о друге абсолютно все и в какой-то момент наша дружба переросла в нечто большее. Я растворилась в человеке на все сто, а он продолжал любить свою бывшую. Все было бы по-другому, скажи он, что не готов к новым отношениям с самого начала. Но он не сказал.
Все тянулось и затягивалось. Разговоров о его бывшей становилось больше, а мне все больнее.
Однажды он спросил меня, врала ли я ему когда-то. Так мы выяснили, что врал он. Мой парень и его бывшая девушка виделись регулярно, его ни капли не смутило, что теперь с ним я, а не она.
Узнала об этом очень прозаично: просто залезла в его телефон. Очевидно было одно — он никогда меня не любил.
Настя
Наш роман закрутились быстро. Буквально сносило голову, хоть в ЗАГС беги в первую же неделю. Через время я узнала, что у него есть девушка. О, Боже! Становиться его любовницей в мои планы не входило, и я поставила его перед классическим выбором: или я, или она.
С этим разобрались быстро — от девушки он ушел и в наших отношениях была полная гармония еще полгода. Пока он не оказался без жилья и не подселился к своей бывшей (другого варианта не было, к себе я забрать его не могла). В общем, максимально странно — мой парень живет со своей бывшей, с которой у него «ничего нет». А я ему слепо верю.
Расстались мы через много месяцев. Тогда я начала замечать появление еще одной девушки в его жизни. Сложно было не заметить, мы ведь работали вместе. Именно из-за этой «новенькой» мы и разошлись.
В один момент я узнала все о своем «любимом» — девушек у него было немерено. Строя отношения со мной, он успевал параллельно строить их еще с двумя. С бывшей он, естественно, тоже не спал в разных комнатах. Я была унижена и разбита. Он оставил после себя два «подарка»: нервный срыв и недоверие к мужчинам.
К чему они пришли
Саша
После этих отношений у меня никого не было. Я до сих пор не могу снова поверить мужчине и тяжело переживаю предательство. Весь груз пережитого постоянно оттягивает меня назад.
Настя
Мужчин я не подпускала к себе долго. Теперь, прежде чем начинать отношения, мужчина должен показать, что он способен меня добиться и что я нужна ему. Это очень важно. Лапши в моей жизни больше не будет!
Как пережить измену?
Все ситуации, которые мы переживаем, оставляют осадок. Нужно учиться конвертировать этот осадок в опыт и не давать себе наступать на одни и те же грабли.
Попробуй посмотреть на случившееся под другим углом — теперь ты знаешь, как распознать изменщика. Как правило, все люди врут и скрывают что-то одинаково.
Прощай и отпускай
Никто не идеален. Человек — это всего лишь человек и он, будучи ответственным за принятые решения, частенько факапит. Поблагодари судьбу, вас не связывали узы брака или дети, а это немного упрощает тебе задачу. Ты двигаешься дальше, а он остается жить с проблемой.
Будь внимательна
Если он уходит от девушки к тебе — это звоночек. Глупо полагать, что тебе не будет изменять тот, кто уже привык к такой схеме действия.
Исключи подобные случаи.
Разберись в себе
Возможно, тебе поможет психолог. Не бойся обсудить со специалистом проблему, ведь твои переживания могут быть очень болезненными и негативно сказаться на решениях, которые ты будешь переживать в дальнейшем.
Не думай, что «все они одинаковые»
Потому что это совсем не так. Человек — индивидуальность, помни об этом! То, как мы ведем себя в разных ситуациях, зависит только от наших ценностей и восприятия мира. О понятии «изменяют все» лучше забыть.
Улыбайся
Конечно, это больно. Но ты смогла это пережить и больше никогда не позволишь считать себя «вторым номером». Ты стала сильнее и сняла розовые очки.
Любовь существует. Искренняя и моногамная. Вселенная приготовила тебе не одно испытание, в поиске «того самого» человека.