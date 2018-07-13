Письмо читательницы: обижает, бьет и пьет, но не хочу разводиться, потому что есть ребенок

«Живем с мужем в гражданском браке, есть сын, которому три года. Отношения у нас ужасные, я сижу дома, он меня никуда не отпускает! Сам ходит, куда хочет, разрешения не спрашивает, дома не ночует по три дня, квасит с кем-то, когда приходит, ни «прости», ни чего-то другого не говорит! Начинаешь что-то говорить – обзывает самыми последними словами, еще и руки распускает, пишет Клео .

Я по дому делаю все: готовлю, стираю, слежу за малышом, то есть хозяйкой я себя считаю хорошей, и он не жалуется! Я его уже не люблю два года, мне неприятно, что он меня целует, обнимает, секса с ним не хочу, живу с ним ради ребенка! Мама моя меня не принимает! Она говорит, чтобы я терпела! Подруги советовали искать другого... Но если он узнает – побьет, не хочу рисковать! Посоветуйте, что делать».