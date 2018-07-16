Письмо читательницы: нравится брат бывшего мужа, а муж хочет вернуться

«Помогите решить проблему или хотя бы укажите верный путь. Я развелась четыре года назад, но до сих пор общаюсь с бывшим. Дело в том, что мне очень нравится его брат, пишет Клео .

Изначально у нас были дружеские отношения, но потом все изменилось. Мои чувства растут, но у него – нет (у него есть девушка, скорее всего, у них серьезные отношения)... Как быть? С моей стороны это предательство? Мой бывший муж построил новую семью, родился у них ребёнок, но вскоре и они разошлись. Теперь пытается вернуться ко мне. Честно сказать, я его раньше очень любила, сейчас не пойму, что чувствую».