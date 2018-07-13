Ольга Дроздова откровенно рассказала, почему долгих 15 лет не могла стать матерью

Пара поженилась еще в 1994-м. Стремительный рост популярности обладающего особенной, сочетающей романтичность и харизму внешностью, Дмитрия сделал его предметом мечтаний для множества женщин на постсоветском пространстве. Сам же красавец-актер, как нам кажется, навсегда отдал свое сердце своей единственной и неповторимой, Ольге, пишет Fabiosa.ru.

Поклонники этой красивой семьи не могли дождаться, собственно, как и сами супруги, появления их деток. Сами актеры поначалу относились к этому вопросу довольно легкомысленно, хотя неспособность зачать в их ситуации и считалась несколько аномальной, и приняли решение просто ждать своего часа, так как оба были молоды, полны сил и совершенно здоровы.

Но годы шли, а детский смех так и не оглашал их уютное семейное гнездо. Прежде чем Ольга смогла ощутить радость материнства, прошло практически 13 лет со дня их бракосочетания.

Правда открылась лишь недавно, когда Дроздова стала героиней одного из последних выпусков программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Актриса призналась, что на первых курсах института сделала аборт, и рассказала о годах, которые понадобились ей, чтобы осознать свою ошибку. О том, что девушка совершает убийство, в молодости у нее не было даже и мысли, однако со временем она поняла, чего это ей стоило.

Елисей появился на свет 7 августа 2007-го года, Ольге было уже 42, ее супругу – 44. Долгожданный малыш стал лучшим подарком для обоих. Именно он помог матери и отцу переосмыслить не только семейные, но и более глобальные, жизненные ценности, а также еще больше сплотил супругов.