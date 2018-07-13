Мать опубликовала "забавную" фотографию своего сына. Вскоре за это ее арестовали

18-летняя мать была арестована после того, как разместила в социальных сетях снимок своего сына, вызвав волну возмущения среди пользователей интернета.
На фотографии, опубликованной в Facebook, изображено, как 14-месячный мальчик подвешен за свою футболку. Он висит на дверном проеме, плачет, и ему явно неудобно, пишет Fabiosa.ru.
Полиция заявила, что многие люди были в ужасе после того, как увидели снимок в социальных сетях. Сержант Джеймс Коницки заявил:
«Мы открыли уголовное расследование по делу жестокого обращения с ребенком, в ходе которого было обнаружено, что мальчик висел не на гвозде, а на крючке для цветочного горшка. К счастью, с младенцем все в порядке».
Матерью была 18-летняя Алексис Бриден. Теперь ее обвиняют в жестоком обращении с детьми.
Офицер полиции объясняет, что фотография привлекла их внимание, когда несколько пользователей разместили ее на странице их отделения. Он рассказал, что стало поводом для такого возмутительного снимка:
«У родителей ребенка произошла ссора, и ради мести отец опубликовал фотографию в Facebook, чтобы у матери появились проблемы с законом».
Однако сам отец не был причастен к тому, что происходило на снимке. Многие пользователи социальной сети были возмущены действиями матери, поэтому сообщили об инциденте правоохранительным органам, чтобы те в свою очередь расследовали это дело.
В результате последующего расследования молодую мать обвинили в жестоком обращении с детьми. Однако это был не первый случай, когда Алексис столкнулась с проблемами с законом. Ранее она признала себя виновной в нападении на члена семьи.
В результате суд решил не приговаривать ее к лишению свободы, но обязал пройти курсы по управлению гневом.
Спустя некоторое время Алексис все-таки усвоила урок и исправилась. Она рассталась с отцом сына, встретила новую любовь и родила второго ребенка. К счастью, с годами она набралась опыта и стала хорошей матерью.