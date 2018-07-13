Самые удивительные побочные эффекты беременности

Для большинства людей к классическим побочным эффектам беременности относятся токсикоз, внезапно возникшее желание попробовать что-то соленое и перепады настроения. Действительно, многие будущие матери сталкиваются со всеми этими явлениями, но порой беременность вызывает и совершенно необычные побочные эффекты. К примеру, увеличение размера стопы. Ноги у женщин становятся более широкими просто потому, что теперь на них давит больший вес тела. Не стоит паниковать, если во время беременности вы заметите синий цвет у влагалища. Дело в том, что в организме будущих матерей производится дополнительное количество крови, и ее скопления в некоторых зонах организма приводят к изменению их цвета, пишет Medikforum.ru.

Во рту беременных может начать выделяться большее количество слюны. Ученые объясняют это гормональными изменениями. Некоторые женщины сталкиваются с тем, что волосы у них на голове становятся более густыми и блестящими, что является приятным побочным эффектом. А у других неожиданно начинается бурный рост волос на теле. К концу периода беременности из-за большого количества отеков в теле могут появляться и совсем неожиданные изменения. К примеру, ощущение покалывания в руках. Если они становятся слишком сильными, то можно проконсультироваться с врачом.