Самые удивительные побочные эффекты беременности

От увеличения размера стопы до появления синевы в области влагалища. Эксперты рассказали о самых необычных побочных эффектах беременности.
Для большинства людей к классическим побочным эффектам беременности относятся токсикоз, внезапно возникшее желание попробовать что-то соленое и перепады настроения. Действительно, многие будущие матери сталкиваются со всеми этими явлениями, но порой беременность вызывает и совершенно необычные побочные эффекты. К примеру, увеличение размера стопы. Ноги у женщин становятся более широкими просто потому, что теперь на них давит больший вес тела. Не стоит паниковать, если во время беременности вы заметите синий цвет у влагалища. Дело в том, что в организме будущих матерей производится дополнительное количество крови, и ее скопления в некоторых зонах организма приводят к изменению их цвета, пишет Medikforum.ru.
Во рту беременных может начать выделяться большее количество слюны. Ученые объясняют это гормональными изменениями. Некоторые женщины сталкиваются с тем, что волосы у них на голове становятся более густыми и блестящими, что является приятным побочным эффектом. А у других неожиданно начинается бурный рост волос на теле. К концу периода беременности из-за большого количества отеков в теле могут появляться и совсем неожиданные изменения. К примеру, ощущение покалывания в руках. Если они становятся слишком сильными, то можно проконсультироваться с врачом.
Расскажите ему и о спазмах, которые заставляют вас просыпаться по ночам. На самом деле, это довольно распространенный побочный эффект беременности, как и сильный зуд. Растущий живот оказывает давление на тазовую область, из-за чего там могут возникать боли и отеки. Не забывайте выполнять упражнения для мышц таза. Иногда во время беременности женщины замечают изменения формы пупка или появление боли вокруг этой зоны живота. Обычно все это фиксируется во время второго триместра. Наконец, беременные сталкиваются с одышкой, чаще всего, при третьем триместре, когда растущий плод заполняет большую часть живота и начинает давить на диафрагму.