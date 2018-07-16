Эксперты представили список универсальных жиросжигающих продуктов

На втором месте - грейпфрут, известный малой калорийностью. Диетологи рекомендуют грейпфруты тем, кто хочет избежать переедания. К тому же, исследования показали, что грейпфрут может нормализовать уровень сахара в крови. В свою очередь, молочная сыворотка является прекрасным средством для ускорения обмена веществ и наращивания мышечной массы, пишет Meddaily.ru.