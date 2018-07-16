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  • Эстонская певица отправилась на конкурс «Миссис Эстония ради» эксперимента и выиграла его

Эстонская певица отправилась на конкурс «Миссис Эстония ради» эксперимента и выиграла его

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Вчера состоялся конкурс «Миссис Эстония 2018», в котором среди прочих приняла участие известная эстонская певица Итака Мария. Звезда решила поучаствовать в конкурсе ради социального эксперимента.

«Моя цель – показать, что быть родителем, даже матерью-одиночкой, это огромное счастье. Я также хочу всем напомнить, что себя надо беречь и любить так же, как и своего ребенка, и тогда все получится», - сказала певица.

Итака Мария получила на конкурсе аж три титула: Missis Blessix, Missis Tourism и Missis Estonia.

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