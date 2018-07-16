Эстонская певица отправилась на конкурс «Миссис Эстония ради» эксперимента и выиграла его
16. июль 2018, 12:22
Вчера состоялся конкурс «Миссис Эстония 2018», в котором среди прочих приняла участие известная эстонская певица Итака Мария. Звезда решила поучаствовать в конкурсе ради социального эксперимента.
«Моя цель – показать, что быть родителем, даже матерью-одиночкой, это огромное счастье. Я также хочу всем напомнить, что себя надо беречь и любить так же, как и своего ребенка, и тогда все получится», - сказала певица.
Итака Мария получила на конкурсе аж три титула: Missis Blessix, Missis Tourism и Missis Estonia.