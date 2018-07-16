Сладость, которую организм воспринимает как лекарство

Мармелад при попадании в организм проявляет абсорбирующие свойства. Благодаря этому своему качеству мармелад активизирует процессы выведения из организма тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, желчных кислот, анаболиков, холестерина, - словом, потенциально опасных и токсичных компонентов, пишет Medikforum.ru.

Исследование биологов Стокгольмского университета показало, что мармелад, фруктовое желе, а также некоторые виды варенья богаты пектином – растворимой клетчаткой, содержащейся в большинстве натуральных плодов. Именно за счет пектина эти виды сладостей работают как эффективные очистители организма. Кроме того, входящий в состав мармелада желатин укрепляет хрящевую ткань, улучшает состояние кожи и волос.

В зависимости от сырья, используемого в качестве студнеобразователя, различают несколько видов мармелада: фруктово-ягодный (его основа - желирующее фруктово-ягодное пюре), желейный (на основе агара, пектина), желейно-фруктовый (студнеобразователи плюс фруктово-ягодное пюре). Наиболее полезным является желейно-фруктовый мармелад: в этом лакомстве содержится сразу весь букет полезных свойств, присущих мармеладным изделиям.

В профилактических целях специалисты рекомендуют употреблять не менее 2 граммов пектина в день. Такую норму обеспечивают 50 граммов мармелада.