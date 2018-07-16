Пн, 16.07.2018
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  • Родители-изуверы держали в маленьком деревянном ящике двоих малолетних сыновей

Родители-изуверы держали в маленьком деревянном ящике двоих малолетних сыновей

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Свой поступок пара объяснила тем, что дети мешали им работать и делать дела по дому.

Трехлетние братья-близнецы были найдены запертыми в деревянном ящике в собственном доме, пока их жестокие родители находились на работе. Полицейские вызволили детей после того, как им поступила анонимная жалоба. Стражи правопорядка ворвались в дом в бразильском штате Эспирито-Санто и были шокированы увиденным, сообщает The Sun.

Мальчики сидели в маленьком ящике, который был разделён на две части, чтобы они не могли касаться друг друга, и закрыт на замок. По словам полицейских, у детей не было ни игрушек, ни подушек, что сделало их пребывание в заключении до невозможности некомфортным, сообщает Life.ru.

В итоге братьев поместили в приют, а их родители, которые работают на ферме, были арестованы и доставлены в полицейский участок по подозрению в жестоком обращении с детьми. Впрочем, никаких признаков физической агрессии на мальчиках найдено не было.

«Родители сказали, что они держали мальчиков в ящике, чтобы они могли спокойно работать на полях и выполнять дела по дому».

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