Родители-изуверы держали в маленьком деревянном ящике двоих малолетних сыновей

Трехлетние братья-близнецы были найдены запертыми в деревянном ящике в собственном доме, пока их жестокие родители находились на работе. Полицейские вызволили детей после того, как им поступила анонимная жалоба. Стражи правопорядка ворвались в дом в бразильском штате Эспирито-Санто и были шокированы увиденным, сообщает The Sun.

Мальчики сидели в маленьком ящике, который был разделён на две части, чтобы они не могли касаться друг друга, и закрыт на замок. По словам полицейских, у детей не было ни игрушек, ни подушек, что сделало их пребывание в заключении до невозможности некомфортным, сообщает Life.ru.

В итоге братьев поместили в приют, а их родители, которые работают на ферме, были арестованы и доставлены в полицейский участок по подозрению в жестоком обращении с детьми. Впрочем, никаких признаков физической агрессии на мальчиках найдено не было.