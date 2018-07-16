В 18 она решила отказаться от лифчика. А потом увлекла за собой весь Instagram

Когда Чидера Эггер была подростком, она точно знала, какой подарок хочет на 18-летие. «Я сделаю пластику груди», — заявила она матери. Девушке казалось, что ее грудь выглядит обвисшей, и она решила сделать ее более округлой, как того требуют общепринятые стандарты женской красоты, пишет Life.ru.

Операция так и не состоялась. Во-первых, потому, что у Чидеры не было на нее денег. А во-вторых, девушка поняла, что не должна руководствоваться стереотипами. Чидера не только не легла под нож хирурга, но и решила отказаться от бюстгальтера.

«Общественное мнение позволяет ходить без лифчика только женщинам с маленькой грудью. Если у тебя большая или "неправильная" грудь и ее видно сквозь одежду, это считается аморальным», - говорит она.

Через некоторое время Чидера начала вести страничку в Instagram и фэшн-блог «для тех людей, которые не хотят, чтобы им диктовали, как выглядеть». Целевой аудиторией стали в основном темнокожие девушки. Блог посвящен современной уличной моде. Большинство постов сопровождаются фотографиями самой Чидеры, позирующей без лифчика.

Число подписчиков страницы Чидеры стремительно росло (сейчас 130 тысяч), и в какой-то момент она решила запустить флешмоб #SaggyBoobsMatters («обвисшая грудь имеет значение»).

На призыв Чидеры откликнулись тысячи женщин всех возрастов. Они начали выкладывать в Instagram фото, гордо демонстрируя миру свои молочные железы, не всегда соответствующие представлениям публики о том, как они должны выглядеть.

Недавно Чидера выпустила книгу What A Time To Be Alone, собрав под одной обложкой все советы, которые она давала (и могла бы дать) своим подписчицам.

A post shared by Chidera (@theslumflower) on Jun 6, 2018 at 2:43am PDT