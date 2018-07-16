Секс в половине восьмого утра поможет забеременеть

Швейцарские ученые обнаружили лучшее время дня и даже наиболее подходящие месяцы для занятий сексом с целью зачатия ребенка. Оказалось, что лучше всего этим заниматься в марте, апреле и мае до 7:30 утра.
Швейцарские ученые обнаружили лучшее время дня и даже наиболее подходящие месяцы для занятий сексом с целью зачатия ребенка. Оказалось, что лучше всего этим заниматься в марте, апреле и мае до 7:30 утра, пишет Medikforum.ru.
Решившим стать молодыми родителями партнерам лучше заниматься сексом весной и как можно раньше. Исследователи из Швейцарии определили идеальное время для интимной близости с целью зачатия ребенка. Оказалось, что этим следует заниматься в марте, апреле и мае до половины восьмого утра. Ученые утверждают, что у сперматозоидов имеется собственный 24-часовой график, и наиболее жизнеспособными они бывают как раз рано утром. Что же касается весенних месяцев, то для сперматозоидов это тоже идеальное время, так как они в этот период имеют наиболее здоровую форму и размер для оплодотворения яйцеклеток.
Эксперты из Университетского госпиталя Цюриха проанализировали образцы семени от более чем 7 000 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет. Все они проходили через лечение бесплодия. Анализы проверяли на уровень концентрации сперматозоидов, их общее количество, подвижность и нормальную морфологию. Было установлено, что качество семени зависит от суточных и годовых циркадных ритмов. Наивысшим по качеству были сперматозоиды рано утром, и именно в этот период их лучше всего использовать для попыток оплодотворения. Авторы исследования полагают, что эти данные можно использовать в деле лечения бесплодия.