Секс в половине восьмого утра поможет забеременеть

Швейцарские ученые обнаружили лучшее время дня и даже наиболее подходящие месяцы для занятий сексом с целью зачатия ребенка. Оказалось, что лучше всего этим заниматься в марте, апреле и мае до 7:30 утра, пишет Medikforum.ru.

Решившим стать молодыми родителями партнерам лучше заниматься сексом весной и как можно раньше. Исследователи из Швейцарии определили идеальное время для интимной близости с целью зачатия ребенка. Оказалось, что этим следует заниматься в марте, апреле и мае до половины восьмого утра. Ученые утверждают, что у сперматозоидов имеется собственный 24-часовой график, и наиболее жизнеспособными они бывают как раз рано утром. Что же касается весенних месяцев, то для сперматозоидов это тоже идеальное время, так как они в этот период имеют наиболее здоровую форму и размер для оплодотворения яйцеклеток.