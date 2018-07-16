От сахара не толстеют, доказано наукой

Масштабную работу по изучению того, какие именно нутриенты - белки, жиры или углеводы – ведут к быстрому набору веса, осуществили ученые из Абердинского университета и Китайской Академии наук. Ими были проанализированы результаты экспериментов, связанных с 30 диетами, на которых держали мышей, пишет Medikforum.ru.

Эти рационы содержали разные уровни жиров, белков и углеводов. Животных в соответствии с ними кормили в течение трех месяцев – это эквивалентно девяти годам у людей. В результате, выполнив более 100 тысяч измерений массы тела, исследователи констатировали: единственным фактором, провоцирующим рост жировой массы и, соответственно, полноту, является активное употребление жира.

Самым большим сюрпризом проекта стало свидетельство того, что употребление сахара не вело к увеличению веса.

«Углеводы, до 30% которых – сахар, ни на что не влияли. Единственное, что заставляло мышей толстеть – увеличивающееся количество жира в рационе. Совмещение жира и сахара давало эффект, как от одного жира», - отметили специалисты.