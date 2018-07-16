Ну надень! 17 предметов женского гардероба, которые мужчины просто обожают

1. Маленькое черное платье

Легендарное маленькое черное платье обладает просто какой-то невероятной притягательностью для мужчин, заставляя их оглядываться вслед женщине. Этому нет научного объяснения, но факт остается фактом, пишет Fabiosa.ru.

2. Одежда с кружевами

Ну, это уже чистая эротика. Даже самые скромные кружева на топе или подоле юбки заставляют работать фантазию сильного пола по-полной.

3. Строгая рубашка

Особенно с несколькими расстегнутыми пуговичками в зоне декольте.

4. Лосины и легинсы

Лосины привлекают мужчин гораздо больше, чем джинсы или спортивные брюки. А почему? Правильно, они прекрасно подчеркивают стройность женских ножек.

5. Кожаная юбка

Классическая черная юбка в сочетании со скромным верхом буквально вскружит мужчине голову. Оно и понятно: выглядит этот наряд просто сногсшибательно!

6. Вещи с вырезом на спине

Знаете ли вы, что грудь и ноги иногда не так впечатляют мужчин, как оголенная спина? Изгибы, которые открываются их взору, могут просто свести с ума.

7. Каблуки

Здесь и объяснять ничего не нужно. Туфли на каблуке смотрятся необычайно сексуально, удлиняют ножки, улучшают осанку, превращают женские щиколотки в настоящее произведение искусства. Добавьте к этому шикарное платье - и успех вам гарантирован.

8. Чулки

Что и говорить, чулки - это настоящий мужской фетиш. Надевая их, женщина словно бросает вызов, который представитель сильного пола не может не принять.

9. Открытые ключицы

Девушка в наряде с открытыми ключицами выглядит хрупкой и беззащитной. И одновременно такой желанной!

10. Джинсовые шорты

Джинсовые шорты показывают всю красоту дамских ног. И плюс ко всему, они практичны и удобны. Так сказать, два в одном. Мужчинам нравится.

11. Мини-юбки

Здесь и комментарии излишни. Мало какой мужчина сделает свой выбор в пользу макси, если есть вариант с мини.

12. Платье белого цвета

Отличный вариант для жаркого лета. Образ получается невинным и легкомысленным одновременно. А в головах парней моментально появляются ассоциации с греческой богиней.

13. Красное платье

Мужчина, конечно, не бык, чтобы бросаться на красный цвет. Но… что-то в этом есть. Имея такое платье в своем гардеробе, вы автоматически обретаете образ яркой и роковой красотки.

14. Кожаная куртка

Отличный вариант для дерзких и смелых девушек. А умение сочетать ее с женственными платьями – вообще высший пилотаж.

15. Классическая юбка-карандаш

Все дело в фасоне. Он отлично подчеркивает изгибы женских бедер и привлекает внимание не меньше, чем знаменитое мини.

16. Узкие джинсы

Джинсы, которые хорошо сидят по фигуре, умеют так скрыть ее недостатки и так подчеркнуть достоинства, что у вас не будет ни одного шанса остаться незамеченной. Главное, правильно подобрать модель.

17. Бейсболки

Многим дизайнерам этот факт остается непонятным. Но мужчинам чаще нравятся именно бейсболки, а не соломенные шляпки и платки на головах их спутниц.