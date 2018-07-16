Ну надень! 17 предметов женского гардероба, которые мужчины просто обожают

Нам, женщинам, постоянно кажется, что мужчинам абсолютно все равно, во что мы одеты. Как говорится, для них все платья одинаковые, а отвертки - разные. Но так ли это? Возможно, они и не замечают каких-то мелочей, но в женском гардеробе у них все-таки есть свои предпочтения. И мы выяснили, какие.
1. Маленькое черное платье
Легендарное маленькое черное платье обладает просто какой-то невероятной притягательностью для мужчин, заставляя их оглядываться вслед женщине. Этому нет научного объяснения, но факт остается фактом, пишет Fabiosa.ru.
2. Одежда с кружевами
Ну, это уже чистая эротика. Даже самые скромные кружева на топе или подоле юбки заставляют работать фантазию сильного пола по-полной.
3. Строгая рубашка
Особенно с несколькими расстегнутыми пуговичками в зоне декольте.
4. Лосины и легинсы
Лосины привлекают мужчин гораздо больше, чем джинсы или спортивные брюки. А почему? Правильно, они прекрасно подчеркивают стройность женских ножек.
5. Кожаная юбка
Классическая черная юбка в сочетании со скромным верхом буквально вскружит мужчине голову. Оно и понятно: выглядит этот наряд просто сногсшибательно!
6. Вещи с вырезом на спине
Знаете ли вы, что грудь и ноги иногда не так впечатляют мужчин, как оголенная спина? Изгибы, которые открываются их взору, могут просто свести с ума.
7. Каблуки
Здесь и объяснять ничего не нужно. Туфли на каблуке смотрятся необычайно сексуально, удлиняют ножки, улучшают осанку, превращают женские щиколотки в настоящее произведение искусства. Добавьте к этому шикарное платье - и успех вам гарантирован.
8. Чулки
Что и говорить, чулки - это настоящий мужской фетиш. Надевая их, женщина словно бросает вызов, который представитель сильного пола не может не принять.
9. Открытые ключицы
Девушка в наряде с открытыми ключицами выглядит хрупкой и беззащитной. И одновременно такой желанной!
10. Джинсовые шорты
Джинсовые шорты показывают всю красоту дамских ног. И плюс ко всему, они практичны и удобны. Так сказать, два в одном. Мужчинам нравится.
11. Мини-юбки
Здесь и комментарии излишни. Мало какой мужчина сделает свой выбор в пользу макси, если есть вариант с мини.
12. Платье белого цвета
Отличный вариант для жаркого лета. Образ получается невинным и легкомысленным одновременно. А в головах парней моментально появляются ассоциации с греческой богиней.
13. Красное платье
Мужчина, конечно, не бык, чтобы бросаться на красный цвет. Но… что-то в этом есть. Имея такое платье в своем гардеробе, вы автоматически обретаете образ яркой и роковой красотки.
14. Кожаная куртка
Отличный вариант для дерзких и смелых девушек. А умение сочетать ее с женственными платьями – вообще высший пилотаж.
15. Классическая юбка-карандаш
Все дело в фасоне. Он отлично подчеркивает изгибы женских бедер и привлекает внимание не меньше, чем знаменитое мини.
16. Узкие джинсы
Джинсы, которые хорошо сидят по фигуре, умеют так скрыть ее недостатки и так подчеркнуть достоинства, что у вас не будет ни одного шанса остаться незамеченной. Главное, правильно подобрать модель.
17. Бейсболки
Многим дизайнерам этот факт остается непонятным. Но мужчинам чаще нравятся именно бейсболки, а не соломенные шляпки и платки на головах их спутниц.
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