Как научить ребенка засыпать самостоятельно за семь шагов

Вы подолгу укачиваете младенца в коляске, часами носите на руках и не выйдете из комнаты, пока он не уснет? Тогда эта статья для вас. Главные секреты самостоятельного засыпания раскрывает мать троих детей, основатель и руководитель Центра детского сна и развития BabySleep Елена Мурадова.
В каком возрасте учить засыпать самостоятельно
Уже в 6-8 недель, ориентируясь на сигналы младенца, можно создавать условия для самостоятельного засыпания. А именно – следить за тем, чтобы он «не перегуливал» и спал необходимое ему по возрасту количество часов в сутки, пишет Lady.mail.ru.
Почему это так важно? Когда ребенок не копит недосып и не перевозбуждается во время бодрствования, он быстрее засыпает и лучше спит. У него естественным образом формируется способность к самоуспокоению.
Некоторым матерям «достаются» покладистыми дети, которые засыпают «там, где положили». Другим будет полезна информация о циклах детского сна, времени бодрствования между снами, расслабляющих ритуалах, «окнах сна» и так далее.
Если же у ребенка сформировалась привычка засыпать одним единственным способом, например, только после укачивания, и родители хотят изменить ситуацию, то решить проблему может обучение самостоятельному засыпанию. Применять такие методики рекомендуется после того как ребенку исполнится полгода. Отселять его в отдельную комнату по соображениям безопасности рекомендуется не ранее 6-12 месяцев. Чаще это происходит в возрасте 2-3 лет.
Никогда не используйте метод «дать прокричаться», даже если вы очень устали.
Засыпание — это навык, которому надо обучить
Многие дети сами «перерастают» большинство проблем со сном после 3-4 лет. Но многие и не перерастают: засыпают часами, ночью многократно просят пить или есть, приходят к родителям каждую ночь. В таких случаях семья не спит годами.
И родителям, и детям необходимо высыпаться – это культура здорового сна. Самостоятельное засыпание – это навык, которому ребенок учится, а родители ему в этом так или иначе помогают. Чаще всего это именно приобретаемый навык, а не врожденная способность у всех детей по умолчанию.
Совет «захочет спать – сам уснет» может стать одним из самых вредных для вашей семьи. Перевозбужденный ребенок засыпает через слезы и сопротивление, нервы и раздражение родителей.
Семь шагов на пути в свою кровать
Ребенок привыкает к тем условиям, в которых он засыпает – кормление, качание, объятия матери. Первый шаг на пути к самостоятельному засыпанию – показать ему альтернативу.
Если ребенок привык спать с вами, для начала важно подготовить его к «переезду» в отдельную кровать или комнату, а потом действовать последовательно. Вот несколько идей, которые можно использовать:
1. Придумайте приятный для вас и ребенка ритуал перед сном и выполняйте его каждый день.
Это может быть чтение сказок, массаж, аудиокнижка, колыбельная. С детьми постарше можно уложить игрушки спать, выбрать пижаму и обсудить, что они хотят увидеть во сне. Важно, чтобы ритуал перед сном подходил ребенку по возрасту и интересам и хотя бы частично проходил именно в кровати.
2. Разыграйте мини-спектакль про кровать.
Несколько дней перед «переселением» в свою кровать рассказывайте ребенку историю о том, «как это будет». Можно делать это от лица любимой игрушки.
3. Если вы переводите ребенка в отдельную комнату, за несколько дней до этого начните больше проводить с ним время там.
Пусть он расставит свои игрушки по полкам, проведет для них экскурсию по комнате, выберет себе постельное белье. Пусть для начала поспит там днем, узнает, что вы всегда придете, если он позовет.
4. Не приучайте к ночнику.
Часто дети не хотят выключать свет на ночь. Включите этот пункт в ритуал засыпания, сочинив историю о том, что свет ночью тоже отдыхает. А ночник лучше расположить подальше от кровати, чтобы догадливый ребенок не смог его снова включить. Главное, чтобы сон с ночником не закрепился как привычка.
5. Ребенка должен укладывать спать один человек.
Например, он знает, что его укладывает спать только мама. Больше никто не зайдет в комнату, не будет его развлекать. Так ребенок уснет быстрее. Когда закончится процесс адаптации к новой комнате и кровати, укладывать смогут все члены семьи, соблюдая привычный ритуал.
6. Используйте безопасные методики постепенного привыкания к самостоятельному засыпанию.
Далеко не все дети старше 3 лет сразу отпускают родителей из комнаты в новой обстановке. Нужно набраться терпения. Когда ребенок привыкнет засыпать в своей кровати в вашем присутствии, можно постепенно отходить все ближе к двери и со временем выходить за нее.
Возвращайтесь к ребенку по его просьбе, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Не старайтесь как можно быстрее прийти к самостоятельному засыпанию – от этого ребенок нервничает и, наоборот, старается как можно дольше не отпускать маму. Но при этом надо делать маленькие шаги вперед, постепенно вводя новые ограничения («посижу рядом чуть-чуть, а потом пойду попью чай») – тут важен настрой мамы, ее уверенность и спокойствие.
7. Проверьте эмоциональную нагрузку ребенка.
Если малыш уже начал засыпать сам, а потом снова стал приходить к родителям и ни в какую не соглашается возвращаться к себе в кровать, это повод проверить его эмоциональную нагрузку. Возможно, переизбыток впечатлений мешает ему спокойно спать. Что-то его пугает или волнует.
Старайтесь, чтобы ребенок был спокоен и расслаблен перед сном. Обязательно выделите больше времени перед укладыванием на приятный ритуал, спокойное общение.
На то, чтобы ребенок начал стабильно и довольно быстро засыпать сам, в разном возрасте, с разными темпераментом и характером, потребуется от 2 до 4 недель. Иногда самостоятельное засыпание за 3 дня решает проблемы со сном, которые длились месяцами или даже годами.