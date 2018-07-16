Как научить ребенка засыпать самостоятельно за семь шагов

В каком возрасте учить засыпать самостоятельно

Уже в 6-8 недель, ориентируясь на сигналы младенца, можно создавать условия для самостоятельного засыпания. А именно – следить за тем, чтобы он «не перегуливал» и спал необходимое ему по возрасту количество часов в сутки, пишет Lady.mail.ru.

Почему это так важно? Когда ребенок не копит недосып и не перевозбуждается во время бодрствования, он быстрее засыпает и лучше спит. У него естественным образом формируется способность к самоуспокоению.

Некоторым матерям «достаются» покладистыми дети, которые засыпают «там, где положили». Другим будет полезна информация о циклах детского сна, времени бодрствования между снами, расслабляющих ритуалах, «окнах сна» и так далее.

Если же у ребенка сформировалась привычка засыпать одним единственным способом, например, только после укачивания, и родители хотят изменить ситуацию, то решить проблему может обучение самостоятельному засыпанию. Применять такие методики рекомендуется после того как ребенку исполнится полгода. Отселять его в отдельную комнату по соображениям безопасности рекомендуется не ранее 6-12 месяцев. Чаще это происходит в возрасте 2-3 лет.

Никогда не используйте метод «дать прокричаться», даже если вы очень устали.

Засыпание — это навык, которому надо обучить

Многие дети сами «перерастают» большинство проблем со сном после 3-4 лет. Но многие и не перерастают: засыпают часами, ночью многократно просят пить или есть, приходят к родителям каждую ночь. В таких случаях семья не спит годами.

И родителям, и детям необходимо высыпаться – это культура здорового сна. Самостоятельное засыпание – это навык, которому ребенок учится, а родители ему в этом так или иначе помогают. Чаще всего это именно приобретаемый навык, а не врожденная способность у всех детей по умолчанию.

Совет «захочет спать – сам уснет» может стать одним из самых вредных для вашей семьи. Перевозбужденный ребенок засыпает через слезы и сопротивление, нервы и раздражение родителей.

Семь шагов на пути в свою кровать

Ребенок привыкает к тем условиям, в которых он засыпает – кормление, качание, объятия матери. Первый шаг на пути к самостоятельному засыпанию – показать ему альтернативу.

Если ребенок привык спать с вами, для начала важно подготовить его к «переезду» в отдельную кровать или комнату, а потом действовать последовательно. Вот несколько идей, которые можно использовать:

1. Придумайте приятный для вас и ребенка ритуал перед сном и выполняйте его каждый день.

Это может быть чтение сказок, массаж, аудиокнижка, колыбельная. С детьми постарше можно уложить игрушки спать, выбрать пижаму и обсудить, что они хотят увидеть во сне. Важно, чтобы ритуал перед сном подходил ребенку по возрасту и интересам и хотя бы частично проходил именно в кровати.

2. Разыграйте мини-спектакль про кровать.