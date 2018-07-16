Исследователи рассказали, почему детям полезно ходить босиком

Глава научной группы профессор Астрид Цех рассказала: «Прогулки босиком считаются более естественными, и использование обуви уже давно рассматривается как фактор, влияющий на здоровье и развитие моделей движения», пишет Deti.mail.ru.

По ее словам, предыдущие исследования указывают на то, что физическая активность без обуви изменяет биомеханику бега и прыжков у детей и даже взрослых. Впрочем, для того, чтобы это открытие стало клинически значимым, у ученых не хватало данных. «Мы хотели впервые исследовать, действительно ли изменение биомеханики стопы из-за движений босиком имеют отношение к развитию основных двигательных навыков в детстве и юности», — поясняет ученый.

Ее команда пригласила к участию в работе 810 детей и подростков: это были ученики начальных и средних классов и, что принципиально важно, дети росли в разных условиях. Часть из них проживала в сельских регионах Южной Африки, а другая часть — в городах на севере Германии. Основная разница заключалась в том, что дети из первой группы привыкли ходить босиком, ну, а дети из второй большую часть времени проводили в обуви. Все добровольцы прошли ряд тестов (босыми и в обуви), чтобы специалисты могли оценить различные двигательные навыки.

Результаты показали, что дети и подростки, привыкшие ходить босиком, лучше справлялись с заданиями на баланс и прыжки, чем участники, которые постоянно носили обувь. Это различие наблюдалось во всех возрастных группах: 6−10 лет, 11−14 лет и 15−18 лет. Но самые лучшие навыки были отмечены у детей в возрасте 6−10 лет. Любопытно, что и с заданиями они справлялись лучше, когда были разуты.

Авторы работы отмечают, что большинство африканских детей ходят в школу, занимаются спортом и проводят досуг босиком. И тот факт, что они лучше справились с заданиями на сохранение баланса и прыжки, только подтверждает гипотезу, что развитие основных моторных навыков ног в детском и подростковом возрасте по крайней мере частично зависит от того, во что обут (или не обут) ребенок.

Примечательно, что результаты заданий, связанных с бегом, отличались, в особенности для детей в возрасте от 11 до 14 лет. В этом случае европейские дети лучше справлялись с тестами, и у обеих групп показатели были выше, когда участники выполняли задания в обуви. Дело в том, говорит Астрид Зах, что окружающая среда — тот фактор, который не может быть стандартизирован. В Южной Африке тесты проходили на открытом воздухе при различных погодных условиях, а детям приходилось бегать по разным поверхностям. В Германии же тесты проводились в спортивном зале.

Немаловажно и то, какую конкретно обувь носит ребенок большую часть времени (для европейских детей это в основном спортивная обувь). В этом направлении ученые хотят провести больше исследований: они полагают, что на развитие определённых навыков, например, бега, тип обуви оказывает существенное влияние.