Невероятно стройна! Кейт Миддлтон на Уимблдоне восхитила всех

Эффектный выход Кейт Миддлтон бурно обсуждается профильными изданиями и пользователями интернета. Посетив Уимблдон вместе с принцем Уильямом, она выглядела при этом счастливой и жизнерадостной, а также была великолепна внешне, пишет Medikforum.ru.

Кейт Миддлтон ФОТО: JWMAL2 / MEGA

36-летняя Кейт Мддлтон появилась перед публикой в платье-футляре очень модного в этом сезоне желтого оттенка, продемонстрировав всем свою фантастическую способность восстанавливаться после беременности рождения ребенка. Большинство голосов сходятся во мнении, что герцогиня стала еще более грациозной, чем была.

Но, конечно, от внимания репортеров не ускользнул тот факт, что Кейт Миддлтон появилась в «солнечном» платье после выхода в платье такого же оттенка супруги принца Гарри Меган Маркл. Герцогиня Сассекская неделю назад показалась в ярком желтом платье на встрече молодых лидеров из стран Содружества, и ее впечатливший всех тогда внешний вид активно обсуждался британской прессой.

Кейт Миддлтон ФОТО: JWMAL2 / MEGA