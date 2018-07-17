Хуже всего дети себя ведут, когда рядом мать. Вот почему

Еще вы умеете профессионально перебинтовывать ободранные колени. Так почему же вам кажется, что ваш ребенок ведет себя хуже некуда, когда вы – его мать – рядом с ним? Об этом и пишет Homemaking, пишет Lifter.com.ua.

Если ваш ребенок склонен впадать в истерику и совсем не слушается, вероятно, вас безмерно удивит то, как посторонний человек восхищается его хорошим поведением.

Возможно, это будет няня, которая сообщит вам за ужином, что ваш малыш – сущий ангел и что он лег в постель в 8 часов вечера.

Или школьный учитель будет восхвалять слуховые навыки вашего ребенка и то, как ловко он находит общий язык с другими детьми. Задаетесь ли вы в такие моменты вопросом: чей, черт возьми, этот ребенок, о котором все они говорят? Потому что он точно не ваш!

Если вы чувствуете, что ваш малыш показывает свои худшие стороны только тогда, когда он рядом с вами – вы не одиноки и не ошибаетесь.

Детский психолог, доктор Хизер Виттенберг объясняет: «Дети берегут все лучшее – и худшее – в них для нас, родителей. Рядом с нами они показывают свое истинное «Я». Дети тратят много энергии, чтобы «быть хорошими» и действовать согласно общественным правилам. Особенно это касается маленьких детей. Поэтому, когда они приходят домой, то позволяют себе расслабиться. Хорошая новость заключается в том, что самая сильная любовь, привязанность, восхищение и бестолковость наших детей предназначены только для нас».

В общем, ваш ребенок более активен рядом с вами, потому что чувствует себя в окружении комфорта, безопасности и вашей поддержки. Посмотрите на себя – вы ведь тоже не выставляете напоказ перед незнакомцами свои худшие стороны.

Скорее всего, вы «выпускаете пар» на вашего мужа, братьев и сестер или даже мать. Ваши дети делают то же самое.

Они чувствуют вашу любовь и полагают, что могут вести себя плохо рядом с вами – потому что вы будете продолжать любить их, несмотря ни на что.

Так что в следующий раз, когда вы с орущим ребенком под мышкой забежите в продуктовый магазин за какой-то мелочью – сделайте глубокий вдох. Эти моменты хаоса ваш малыш создает только для вас.