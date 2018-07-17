Девять причин, почему он отдаляется от тебя

1. Он позволяет трудностям жизни взять верх над ним.

Может на него давит что-то вне ваших отношений. Может у него проблемы на работе, и это неизбежно влияет на ваши отношения. Но когда все наладится там, наладится и у вас, пишет Soulpost.ru.

2. Ты начинаешь требовать слишком много его времени и внимания.

Иногда самый легкий способ оттолкнуть мужчину — это быть слишком навязчивой и нуждающейся. Может его душит твое внимание, твои жалобы и просьбы о его внимании, ему просто нужно больше пространства.

3. Он начинает сомневаться в себе и отношениях.

У него тоже могут быть свои комплексы и неуверенности. Когда он начинает сомневаться в том, чего он стоит в отношениях, что тебе дает, он может захотеть сделать шаг назад и переоценить все.

4. Его беспокоят проблемы, которые он не готов обсуждать с тобой.

Ему просто нужно больше времени и внимания для решения этих моментов. Это не обязательно значит, что он не хочет продолжать с тобой отношения. Это просто значит, что ему нужно временно изменить приоритеты, чтобы разобраться с чем-то другим.

5. Он отдаляется, чтобы показать свое недовольство чем-то.

Может он злится на тебя за что-то, но вместо того, чтобы прямо сказать о своих чувствах, он просто закрывается. Может он не любит конфликты, так что просто отдаляется.

6. Ты заставляешь его ревновать.

Иногда, чтобы справиться с ревностью, он может отдаляться от тебя, чтобы заставить тебя скучать по нему, чтобы ты больше его ценила. Может ты стала уделять больше времени работе или друзьям, и он хочет дать тебе понять, что тебе нужно больше времени проводить с ним.

7. Он хочет разорвать отношения.

Да, возможен и худший вариант, которого ты боишься. Может он постепенно отходит от ваших отношений, но не хочет делать это быстро.

8. Его друзья говорят ему, что ты ему не подходишь.

Иногда это не полностью его решение. Может его друзья убеждают его, что ты не для него. Для многих мужчин это важно.

9. У вас прошла страсть.