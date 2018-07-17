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  • Раскрыт секретный трюк моделей для идеального фото в купальнике

Раскрыт секретный трюк моделей для идеального фото в купальнике

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Модель Victoria’s Secret

ФОТО: Robert Mitra / Victoria's Secret

Британское издание The Sun рассказало о секретном трюке, которым пользуются модели во время пляжных фотосессий.

Оказалось, что вне зависимости от размера груди и формы купальника под его верхнюю часть девушки надевают бюстгальтер с эффектом push-up. Если он оказывается виден на фото, после съемки снимки ретушируются в фотошопе, пишет Rus.tvnet.lv.

«Многие фотографы на это жалуются, потому что они надевают бюстгальтеры даже под купальники без бретелек. А в таком бикини невозможно добиться ложбинки на груди. Из-за гравитации это физически невозможно», — объяснил фотограф, не пожелавший назвать свое имя.

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