Пять продуктов, которые врачи не советуют есть ежедневно

Мясо – продукт, любимый многими. Но диетологи, например, считают: употреблять его каждый день не стоит. Дело в том, что переваривание красного мяса занимает много времени, организму необходимо для его усвоения 6-8 часов. Если есть мясо часто, его непереваренные массы начнут скапливаться в ЖКТ и фактически там гнить – в особенности, если при этом еще съедается много пищи, чьи ингредиенты не совмещаются с белками и еще сильнее тормозят процесс пищеварения, пишет Medikforum.ru.

Также специалисты в области здорового питания не рекомендуют каждый день есть тунец. По данным научных исследований тунец обладает способностью аккумулировать ртуть, и не стоит верить продавцам, утверждающим, что их рыба – экологически чистая. Практически все виды тунца содержат небольшие дозы ртути, говорят ученые.

Другая разновидность еды, неподходящей для ежедневного употребления, - это сдобные изделия и блюда из белой муки. По словам диетологов, такая пища фактически снабжает организм лишь пустыми калориями, то есть, не дает ему необходимых витаминов и других важных для здоровья нутриентов. Ежедневно употребляя изделия из белой муки, человек серьезно повышает личный риск появления сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Не стоит каждый день есть и картошку. Как таковой картофель не относится к вредным продуктам, - но лишь при условии, что он употребляется без сопровождения жиров и не жареным. В реальности же мало кто ест исключительно отварной или запеченный молодой картофель, обычно картошку предпочитают после жарки или в виде пюре с добавлением сливочного масла и молока, а такие блюда лишь увеличивают уровень сахара в крови и ведут к лишнему весу.