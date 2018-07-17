Без вреда для фигуры: ученые посчитали, сколько раз в неделю можно есть бургеры

Фастфуд вреден для здоровья и его чрезмерное употребление обязательно отразится на весе и состоянии организма, ведь только в одном бургере может быть от пятисот до тысячи калорий. Однако ученые из Сычуаньского университета в Китае утверждают, что каждый человек может позволить себе полакомиться блюдами быстрого питания два раза в неделю, пишет Хочу.