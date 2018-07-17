Без вреда для фигуры: ученые посчитали, сколько раз в неделю можно есть бургеры

Китайские ученые разрушают мифы о вреде фастфуда. Если верить их исследованиям, то потребление нескольких бургеров в неделю не отразится на фигуре.
Фастфуд вреден для здоровья и его чрезмерное употребление обязательно отразится на весе и состоянии организма, ведь только в одном бургере может быть от пятисот до тысячи калорий. Однако ученые из Сычуаньского университета в Китае утверждают, что каждый человек может позволить себе полакомиться блюдами быстрого питания два раза в неделю, пишет Хочу.
Эксперты утверждают, что такое количество фастфуда никакого вреда для организма не несет.
К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент: они следили за состоянием здоровья людей, питающимся фастфудом, несколько лет. Результаты удивили всех: на состоянии здоровья и весе потребление бургеров не отразилось у людей, кто ел их не более двух раз в неделю, пишет издание Woman`s Day.