Обгорело лицо на солнце: как убрать покраснение?

Для начала нужно определить, какой у тебя тип ожога: если на коже начали появляться волдыри, пузыри, тогда срочно нужно обратиться к врачам. А если лицо немного покраснело, стоит следовать инструкции, которую мы написали ниже.

С помощью сока алоэ. Свежий сок алоэ способен успокоить кожу, снять боль и красноту. Возьми свежесрезанные промытые листья алоэ. Листочки нужно измельчить и отжать сок. В неразбавленном виде наноси сок алоэ на проблемные участки. Буквально через пару часов ты заметишь, что кожа лица посветлела, а боль прошла. Если же у тебя нет свежего алоэ, воспользуйся средствами на основе этого продукта: крем, сыворотка или масло, пишет Хочу.

С помощью меда. Натуральный мед способен хорошо заживлять раны, убирать красноту и болезненность. После загара лучше всего делать маски для лица на основе меда. Лицо нужно щедро смазать медом и ожидать 20 минут. Чтобы избавиться от покраснения на лице, следует такую процедуру повторять ежедневно.

С помощью молочных продуктов. Да-да, всеми любимая процедура: сметана после ожога. Действительно, молочные продукты способны снижать покраснение лица и болезненность. На проблемные участки нанеси натуральные сливки или жирную сметану и оставь смесь на час. После смой молочный продукт и нанеси питательный крем для лица.