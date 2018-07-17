Можно ли хранить косметику летом в холодильнике?

Не секрет, что при высоких температурах качество и текстура косметики могут меняться. И первое, что хочется сделать во имя спасения любимых средств – поставить их на полку в холодильник. А стоит ли? Рассказываем о том, какую косметику можно и нельзя подвергать воздействию холода.
Да!
Кремы и патчи для глаз
Большинство средств по уходу за кожей вокруг глаз можно хранить в холодильнике (если иное не указано на упаковке к продукту). И дело тут не только в сохранении косметики, пишет Goodhouse.ru.
Холод оказывает тонизирующий и противоотечный эффект, улучшает кровообращение и способствует лифтингу кожи вокруг глаз.
Организуйте место для хранения ваших любимых средств на боковой полочке в дверце, если вы хорошо переносите такое воздействие, и у вас нет аллергии на холод.
Солнцезащитная косметика
При высокой температуре воздуха кремы могут расслаиваться и терять однородность. Чтобы избежать этого, храните вашу любимую солнцезащитную косметику в холодильнике. Охлаждающий эффект при нагревании кожи на солнце будет весьма кстати!
Духи
Парфюмерную продукцию рекомендуется хранить в темном прохладном месте. При сильной жаре духи могут испортиться, и их запах измениться не в лучшую сторону.
Храните парфюмерию на нижней полке в дверце холодильника, поместив в отдельный контейнер.
Лечебная косметика
Кремы, гели и спреи, содержащие антибиотики и противовоспалительные комплексы, лучше хранить при низких температурах (это должно быть указано на упаковке к товару). При жаркой погоде косметика может утратить свои лечебные свойства.
Косметика с натуральным составом
Органические средства можно и нужно хранить в холодильнике, если вы хотите чтобы они служили вам дольше.
Увлекаетесь домашними средствами по уходу за кожей? Маски и кремы собственного приготовления могут храниться в холодильнике несколько дней – так же как и пищевые продукты, из которых они сделаны.
Нет!
Карандаши для глаз и губ
В летний зной косметические карандаши буквально плавятся на глазах, и, чтобы привести их в первоначальную форму, перед использованием их рекомендуется подержать в холодильнике 20-30 минут.
Но хранить эти косметические средства в холоде постоянно нельзя – карандаш затвердеет настолько, что станет неудобным в использовании.
Тональный крем
Жидкие тональные основы, BB- и СС-кремы не рекомендуется хранить на полке в холодильнике. От длительного воздействия холода их состав может поменяться, а текстура стать неоднородной и комковатой.
Губная помада
Косметика для губ, в состав которой входят масла и воск, плохо переносит постоянный контакт с низкими температурами. Ее текстура становится более плотной, а срок годности сокращается.
Тушь для ресниц
Обычную тушь не стоит хранить в холодильнике – она станет слишком сухой. А вот водостойким средствам, напротив, полезно полежать на полочке в дверце.
В условиях холода они меньше теряют летучие вещества, входящие в их состав.
Косметические масла
Продукцию, в состав которой входят масла, нельзя хранить при низких температурах. В условиях холода их консистенция меняется, появляется осадок в виде хлопьев. Такие средства рекомендуется хранить исключительно при комнатной температуре.
И да, и нет!
Лаки для ногтей
В случае с лаками для ногтей все зависит от состава продукта и рекомендаций производителя. Одни средства при воздействии холода становятся слишком тугими и плотными, другие, напротив, приобретают удобную для нанесения консистенцию. Проверять придется что называется «методом проб и ошибок».