Можно ли хранить косметику летом в холодильнике?

Да!

Кремы и патчи для глаз

Большинство средств по уходу за кожей вокруг глаз можно хранить в холодильнике (если иное не указано на упаковке к продукту). И дело тут не только в сохранении косметики, пишет Goodhouse.ru.

Холод оказывает тонизирующий и противоотечный эффект, улучшает кровообращение и способствует лифтингу кожи вокруг глаз.

Организуйте место для хранения ваших любимых средств на боковой полочке в дверце, если вы хорошо переносите такое воздействие, и у вас нет аллергии на холод.

Солнцезащитная косметика

При высокой температуре воздуха кремы могут расслаиваться и терять однородность. Чтобы избежать этого, храните вашу любимую солнцезащитную косметику в холодильнике. Охлаждающий эффект при нагревании кожи на солнце будет весьма кстати!

Духи

Парфюмерную продукцию рекомендуется хранить в темном прохладном месте. При сильной жаре духи могут испортиться, и их запах измениться не в лучшую сторону.

Храните парфюмерию на нижней полке в дверце холодильника, поместив в отдельный контейнер.

Лечебная косметика

Кремы, гели и спреи, содержащие антибиотики и противовоспалительные комплексы, лучше хранить при низких температурах (это должно быть указано на упаковке к товару). При жаркой погоде косметика может утратить свои лечебные свойства.

Косметика с натуральным составом

Органические средства можно и нужно хранить в холодильнике, если вы хотите чтобы они служили вам дольше.

Увлекаетесь домашними средствами по уходу за кожей? Маски и кремы собственного приготовления могут храниться в холодильнике несколько дней – так же как и пищевые продукты, из которых они сделаны.

Нет!

Карандаши для глаз и губ

В летний зной косметические карандаши буквально плавятся на глазах, и, чтобы привести их в первоначальную форму, перед использованием их рекомендуется подержать в холодильнике 20-30 минут.

Но хранить эти косметические средства в холоде постоянно нельзя – карандаш затвердеет настолько, что станет неудобным в использовании.

Тональный крем

Жидкие тональные основы, BB- и СС-кремы не рекомендуется хранить на полке в холодильнике. От длительного воздействия холода их состав может поменяться, а текстура стать неоднородной и комковатой.

Губная помада

Косметика для губ, в состав которой входят масла и воск, плохо переносит постоянный контакт с низкими температурами. Ее текстура становится более плотной, а срок годности сокращается.

Тушь для ресниц

Обычную тушь не стоит хранить в холодильнике – она станет слишком сухой. А вот водостойким средствам, напротив, полезно полежать на полочке в дверце.

В условиях холода они меньше теряют летучие вещества, входящие в их состав.

Косметические масла

Продукцию, в состав которой входят масла, нельзя хранить при низких температурах. В условиях холода их консистенция меняется, появляется осадок в виде хлопьев. Такие средства рекомендуется хранить исключительно при комнатной температуре.

И да, и нет!

Лаки для ногтей