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Беременные женщины сегодня страдают от депрессии гораздо чаще, чем раньше

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Беременность. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Сотрудники Бристольского университета обнаружили: современные беременные женщины имеют проблемы с психикой на 51% чаще по сравнению с предыдущим поколением. По словам ученых, социальные сети и ритм современной жизни провоцируют тревогу и депрессию у будущих матерей, рассказывает The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 2390 женщин в возрасте от 19 до 24 лет, беременных в 1990-1992 годах, и 180 их дочерей, которые были беременны в 2012-2016 годах. От тревоги и депрессии в начале 1990-х страдали 17% беременных женщин, а в 2012-2016 годах - 25%. Специалисты считают, что всему виной перемены, произошедшие в обществе, пишет Meddaily.ru.

В целом уровень депрессии среди молодых женщин за последние годы вырос. Хронический стресс, недосыпание, особенности питания, низкий уровень физической активности и ритм жизни могут провоцировать проблемы с психикой. В период беременности влияние этих факторов усиливается. Кроме того, вероятно, определенную роль играют современные технологии и интернет.

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