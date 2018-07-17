Беременные женщины сегодня страдают от депрессии гораздо чаще, чем раньше

В исследовании приняли участие 2390 женщин в возрасте от 19 до 24 лет, беременных в 1990-1992 годах, и 180 их дочерей, которые были беременны в 2012-2016 годах. От тревоги и депрессии в начале 1990-х страдали 17% беременных женщин, а в 2012-2016 годах - 25%. Специалисты считают, что всему виной перемены, произошедшие в обществе, пишет Meddaily.ru.