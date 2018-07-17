Ким Кардашян своим нарядом бросила вызов — в моде теперь сексуальные 90-е

Для этого мероприятия Ким выбрала ретро-наряд от Dolce & Gabbana. Удивительно, но подобный стиль считался уже не актуальным, ведь впервые подобные фасоны были использованы еще в 1997 году, передает Life.ru.

Тем не менее и поклонники, и критики в один голос заявили, что Кардашян, будучи иконой стиля, сама вправе определять тренды. В конце концов, на то она и

Ким Кардашян ФОТО: JLRED / Jaxon / MEGA

законодатель мод.

Велосипедные шорты и топ, который едва прикрывает ее роскошную грудь с соблазнительным бантиком спереди… Ким как никто умеет подчеркивать прелести своего тела, обращая внимания на аппетитные формы и скрывая недостатки.

На встрече с участниками фестиваля Ким вышла на сцену в качестве оратора и на протяжении 30 минут отвечала на вопросы из зала.

Ким Кардашян ФОТО: JLRED / Jaxon / MEGA