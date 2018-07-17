Ким Кардашян своим нарядом бросила вызов — в моде теперь сексуальные 90-е

В Лос-Анджелес Ким Кардашян пригласили в качестве оратора, где она выступила на фэшн-фестивале "Бьютикон".
Для этого мероприятия Ким выбрала ретро-наряд от Dolce & Gabbana. Удивительно, но подобный стиль считался уже не актуальным, ведь впервые подобные фасоны были использованы еще в 1997 году, передает Life.ru.
Тем не менее и поклонники, и критики в один голос заявили, что Кардашян, будучи иконой стиля, сама вправе определять тренды. В конце концов, на то она и
законодатель мод.
Велосипедные шорты и топ, который едва прикрывает ее роскошную грудь с соблазнительным бантиком спереди… Ким как никто умеет подчеркивать прелести своего тела, обращая внимания на аппетитные формы и скрывая недостатки.
На встрече с участниками фестиваля Ким вышла на сцену в качестве оратора и на протяжении 30 минут отвечала на вопросы из зала.
Затем жена Канье Уэста отправилась со своей дочкой Норд в зону, где представила парфюм собственного производства, накормила малышку мороженым и уехала, в очередной раз заставив говорить о себе всех, кто следит за модой.