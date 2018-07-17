Семейные ссоры убивают мужчин, но не женщин

Продолжавшееся 16 лет исследования американских ученых показало, что после семейных ссор мужчины чаще сталкиваются с головными болями и бессонницей, а также общим ухудшением здоровья. Ссоры по поводу воспитания детей, расходов денег и отношений с родственниками супругов могут приводить к выбросу стрессовых гормонов. В мужском организме последствия этого бывают более выраженными, чем в женском, пишет Medikforum.ru.

Исследователи из университетов Невады и Мичигана опросили 373 семейных пары. Эти расспросы продолжались после первого, третьего, 7-го и 16-го годов брака. Мужчин и женщин спрашивали о том, как часто в прошлом они спорили по 6 наиболее распространенным темам для конфликтов: деньги, дети, религия, отношения с родственниками супругов, с представителями собственной семьи, а также свободное время. Кроме того, всех также опрашивали по поводу здоровья, его связи с работой, проблем со сном, ощущения нервозности и уязвимости, а также головных болей. Уровень общего здоровья участников исследования оценили по пятибалльной шкале.