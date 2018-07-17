Беременным нельзя пользоваться духами и пластиком

Новое исследование показало опасность использования духов и пластиковых контейнеров в период беременности. У таких женщин дети чаще страдают от нарушений развития мозга.
Будущие матери, которые в период беременности разогревают пищу в пластиковых контейнерах, а также используют духи, могут тем самым спровоцировать длительные повреждения в области развития мозга у их еще не родившихся детей. Ученые из Университета Иллинойса готовили печенья, содержавшие следы фталатов - химикатов, которые используются в пластике и парфюмерии. Известно, что фталаты влияют на работу гормонов. Эти самые печенья давали в пищу беременным и кормящим грудью мышам. Впоследствии выяснилось, что когда их дети достигали взрослого возраста, они демонстрировали менее впечатляющие результаты в области когнитивной деятельности, по сравнению с их ровесниками, которые не были подвержены воздействию этих химических веществ, пишет Medikforum.ru.
Авторы исследования сами были шокированы тем, насколько четко прослеживается связь между фталатами и нарушениями в развитии мозга. Результаты этого исследования являются более чем убедительным аргументом для беременных отказаться от употребления пластика и парфюмерной продукции любого вида в период беременности. При этом организм матерей не был никаким образом задет попавшими в него фталатами.
Уровень когнитивной деятельности подросших мышей определялся по классическому тесту в лабиринте, который показывает способность грызунов к логическому мышлению. Детеныши тех матерей, которые употребляли печенья с фталатами, демонстрировали значительно менее впечатляющие результаты в этих тестах, чем их ровесники, матери которых получали нормальную пищу.