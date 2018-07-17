Женственные, сексуальные, настоящие: девушки-«нестандарт» в бикини показали миру истинную красоту
17. июль 2018, 14:31
Журнал Sports Illustrated устроил показ купальников, в котором приняли участие «особенные» манекенщицы. Таким образом издание выразило свое отношение к бодипозитиву.
Главной звездой шоу стала молодая мать Мара Мартин, ранее не имевшая никакого отношения к фэшн-индустрии, которая продефилировала в бикини, держа на руках пятимесячного ребенка и кормя его грудью, пишет Rus.tvnet.lv.
А еще в показе приняла участие 22-летняя Бренна Хукаби, которая, будучи подростком, лишилась правой ноги. Кроме того, на подиум вышли многие как начинающие, так и уже известные модели plus size.
Смотрите фото и берите пример с этих красоток - ну разве они не прекрасны? Любите себя такими, какие вы есть!