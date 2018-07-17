Вт, 17.07.2018
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  • Женственные, сексуальные, настоящие: девушки-«нестандарт» в бикини показали миру истинную красоту

Женственные, сексуальные, настоящие: девушки-«нестандарт» в бикини показали миру истинную красоту

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Журнал Sports Illustrated устроил показ купальников, в котором приняли участие «особенные» манекенщицы. Таким образом издание выразило свое отношение к бодипозитиву.

Главной звездой шоу стала молодая мать Мара Мартин, ранее не имевшая никакого отношения к фэшн-индустрии, которая продефилировала в бикини, держа на руках пятимесячного ребенка и кормя его грудью, пишет Rus.tvnet.lv.

А еще в показе приняла участие 22-летняя Бренна Хукаби, которая, будучи подростком, лишилась правой ноги. Кроме того, на подиум вышли многие как начинающие, так и уже известные модели plus size.

Смотрите фото и берите пример с этих красоток - ну разве они не прекрасны? Любите себя такими, какие вы есть!

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