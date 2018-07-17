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Эксперты рассказали, когда фрукты и ягоды могут нанести вред

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Виноград. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Принято считать, что ягоды и фрукты несут только пользу. Но это не так - некоторые компоненты опасны для здоровья, передает "Правда.RU" со ссылкой на исследование экологической организации Environmental Working Group. Итак, был составлен список потенциально вредных фруктов и ягод.

Открывает его груша, богатая грубой клетчаткой. По словам специалистов, лучше не злоупотреблять этим фруктом, ведь он может стать катализатором расстройств органов пищеварения. Виноград также оказался в "черном списке" - он отличается высоким содержанием сахара. И, попав в тело, начинает процесс брожения, приводящий к газообразованию и вздутию. Перед и после приема пищи лучше избегать винограда,пишет Meddaily.ru.

Абрикосы и персики следует употреблять в ограниченных количествах из-за способности раздражать слизистую желудка. Аналогичная ситуация с цитрусовыми. Эти фрукты могут вызвать недомогание у людей с заболеваниями поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Небезопасна и черешня, в особенности при диагностированном гастрите, повышенной кислотности желудка и диабете. Кстати, эксперты советуют воздержаться от употребления в пищу ягод сразу после основного приема пищи - возможно несварение.

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