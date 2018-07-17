Эксперты рассказали, когда фрукты и ягоды могут нанести вред

Открывает его груша, богатая грубой клетчаткой. По словам специалистов, лучше не злоупотреблять этим фруктом, ведь он может стать катализатором расстройств органов пищеварения. Виноград также оказался в "черном списке" - он отличается высоким содержанием сахара. И, попав в тело, начинает процесс брожения, приводящий к газообразованию и вздутию. Перед и после приема пищи лучше избегать винограда,пишет Meddaily.ru.