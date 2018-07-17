Женщинам нужно больше сна, чем мужчинам, потому что их мозг работает лучше!

К такому выводу пришел профессор Джим Хорн из Университете Лафборо. Вот что он говорит по этому поводу: «Одна из основных функций сна - дать мозгу восстановиться. Во время глубокого сна кора головного мозга "отсоединяется" от чувств и переходит в режим восстановления», пишет Lifter.com.ua.

Если женщина не высыпается, она сталкивается с высоким уровнем психологического стресса, депрессией, становится более раздражительной. У мужчин недосыпание не вызывает таких симптомов

И чем больше мы используем наш мозг в течение дня, тем дольше ему нужно восстанавливаться, и, следовательно, тем больше нужно спать. А ведь женщины думают гораздо больше, потому что их мозг выполняет по несколько задач сразу.

Мужчина, который вынужден работать в режиме мультизадачности, также нуждается в большем количестве сна, по сравнению с тем, кто на работе занят одним делом. Но даже в этом случае женщине ночной отдых требуется больше.

Наука подтвердила, что женщины имеют более сложные мозги, чем мужчины. В среднем женщинам следует спать на 20 минут дольше, эта цифра относительна - все зависит от самой женщины.

Есть много способов, которые помогают улучшить качество сна. Вот некоторые из них:

1) Установите режим сна, ложитесь в определенное время и просыпайтесь тоже в один и тот же час. Так вы будете высыпаться намного лучше.

2) Перед сном не употребляйте продукты и напитки, которые стимулируют активность мозга: кофе, какао, шоколад, сладкое. Они часто приводят к бессоннице.

3) Попробуйте помедитировать, то есть остановить тревожные и бытовые переживания хоть на несколько минут. Расслабьтесь, освободитесь от волнений и тревог, перестаньте решать задачи и загружать мозг проблемами - прошлыми и будущими.

4) Займитесь йогой. Так вы подготовите тело к хорошему отдыху. Занятия йогой часто рекомендуют при бессоннице.