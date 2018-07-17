Шесть вещей, которыми девушки раздражают парней

1. Проверять его почту, историю броузера, личные сообщения.

Лучшие отношения строятся на доверии. Отношения, в которых девушке постоянно нужно шпионить за своим бойфрендом, проверяя его личные сообщения и историю просмотров онлайн — токсичные отношения. Здесь нет доверия. Зачем вообще быть вместе, если ты чувствуешь, что не можешь ему доверять? Если ты чувствуешь необходимость шпионить за своим парнем, тогда он не должен быть твоим парнем, пишет Soulpost.ru.

2. Делать слишком много селфи, когда вы вместе.

Парни просто не считают это такой необходимостью — делать свои портреты каждый день. Они же все одинаковые! Не стоит делать много селфи, особенно когда вы вместе. Все и так уже знают, что вы пара, так зачем рекламировать себя при каждой возможности? Если ты хочешь сохранить приятные моменты на память, просто проживай их, без камер и телефонов. Просто запоминай эти мгновения, чувствуй их. Это намного ценнее селфи в Instagram.

3. Говорить «Все хорошо», когда на самом деле это не так.

Если с тобой не все хорошо, тогда перестань так ему говорить. Обычно парни верят в то, что слышат от тебя. Так что если ты расстроена, скажи об этом. Перестань прятать свои чувства в надежде, что он догадается и поймет. Это только раздражает. Мужчины не умеют читать мысли и надеются, что мы будем им помогать нас понимать.

4. Задавать ненужные и риторические вопросы.

Ты меня любишь? Ты бы женился на мне, если бы мог? Я для тебя важна? Это раздражает. Перестань задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответы. Тебе не нужно, чтобы он постоянно заверял тебя в своей любви. Будь сильной независимой женщиной, пусть он постарается для тебя. Заставь его проявить свою любовь к тебе другими способами, а не риторическими вопросами.

5. Жаловаться на какую-то свою подругу, но не говорить ей об этом в лицо.

Хватит рассказывать своему парню о той твоей коллеге или подруге, которая действует тебе на нервы. Да, хороший парень тебя выслушает, но его терпение может кончиться. Ему наплевать на то, что тебя кто-то раздражает, если ты ничего с этим не делаешь. Разберись с этим, и твой бойфренд будет больше гордиться тобой и поддерживать тебя.

6. Слишком долго собираться.