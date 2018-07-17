Рецепт вегетарианских котлет из брокколи и шпината

Ингредиенты

Для котлет:

400 г свежего шпината;

½ кочана средней брокколи;

3 яйца;

1 стакан хлебных крошек;

¼ стакана пшеничной муки;

½ чайной ложки сушеного чеснока;

соль, перец — по вкусу.

Для соуса:

½ стакана густого йогурта или нежирной сметаны;

1 чайная ложка лимонной цедры;

2 чайные ложки измельченных листьев мяты;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Если у вас нет блендера, то самым хлопотным этапом станет нарезка брокколи и шпината, пишет Coconutsky.club.

Отделите соцветия брокколи со свежими стеблями от кочерыжки и постарайтесь максимально измельчить. Мелко нашинкуйте листья свежего шпината.

Соедините овощи с остальными ингредиентами для котлет и смешивайте, пока не получите пастообразную массу. Разомните смесь руками, чтобы убедиться, что в ней не осталось крупных кусочков.

Сформуйте 10–12 котлеток одинакового размера и обваляйте каждую в небольшом количестве слегка подсоленной муки.

Обжаривайте котлеты на небольшом количестве растительного масла на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Когда котлеты будут готовы, соедините все ингредиенты для лимонно-мятного соуса и подавайте вместе с готовым блюдом.