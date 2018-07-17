Рецепт вегетарианских котлет из брокколи и шпината

Котлеты из брокколи и шпината — простое и полезное блюдо для тех, кто хочет внести разнообразие в свое меню. Еще вкуснее они будут в компании легкого йогуртового соуса с мятой и лимонной цедрой.
Ингредиенты
Для котлет:
400 г свежего шпината;
½ кочана средней брокколи;
3 яйца;
1 стакан хлебных крошек;
¼ стакана пшеничной муки;
½ чайной ложки сушеного чеснока;
соль, перец — по вкусу.
Для соуса:
½ стакана густого йогурта или нежирной сметаны;
1 чайная ложка лимонной цедры;
2 чайные ложки измельченных листьев мяты;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Если у вас нет блендера, то самым хлопотным этапом станет нарезка брокколи и шпината, пишет Coconutsky.club.
Отделите соцветия брокколи со свежими стеблями от кочерыжки и постарайтесь максимально измельчить. Мелко нашинкуйте листья свежего шпината.
Соедините овощи с остальными ингредиентами для котлет и смешивайте, пока не получите пастообразную массу. Разомните смесь руками, чтобы убедиться, что в ней не осталось крупных кусочков.
Сформуйте 10–12 котлеток одинакового размера и обваляйте каждую в небольшом количестве слегка подсоленной муки.
Обжаривайте котлеты на небольшом количестве растительного масла на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.
Когда котлеты будут готовы, соедините все ингредиенты для лимонно-мятного соуса и подавайте вместе с готовым блюдом.
Полезные зеленые котлеты можно хранить в холодильнике до 5 суток.