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Рецепт вегетарианских котлет из брокколи и шпината

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Брокколи

ФОТО: Liis Treimann

Котлеты из брокколи и шпината — простое и полезное блюдо для тех, кто хочет внести разнообразие в свое меню. Еще вкуснее они будут в компании легкого йогуртового соуса с мятой и лимонной цедрой.

Ингредиенты

Для котлет:

    400 г свежего шпината;

    ½ кочана средней брокколи;

    3 яйца;

    1 стакан хлебных крошек;

    ¼ стакана пшеничной муки;

    ½ чайной ложки сушеного чеснока;

    соль, перец — по вкусу.

Для соуса:

    ½ стакана густого йогурта или нежирной сметаны;

    1 чайная ложка лимонной цедры;

    2 чайные ложки измельченных листьев мяты;

    соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Если у вас нет блендера, то самым хлопотным этапом станет нарезка брокколи и шпината, пишет Coconutsky.club.

Отделите соцветия брокколи со свежими стеблями от кочерыжки и постарайтесь максимально измельчить. Мелко нашинкуйте листья свежего шпината.

Соедините овощи с остальными ингредиентами для котлет и смешивайте, пока не получите пастообразную массу. Разомните смесь руками, чтобы убедиться, что в ней не осталось крупных кусочков.

Сформуйте 10–12 котлеток одинакового размера и обваляйте каждую в небольшом количестве слегка подсоленной муки.

Обжаривайте котлеты на небольшом количестве растительного масла на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Когда котлеты будут готовы, соедините все ингредиенты для лимонно-мятного соуса и подавайте вместе с готовым блюдом.

Полезные зеленые котлеты можно хранить в холодильнике до 5 суток.

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