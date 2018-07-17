Тринадцать продуктов питания, убирающих жир с живота

От самых радикальных диет до регулярных посещений спортзала - многие пойдут на все для того, чтобы похудеть. Однако некоторые радикальные диеты опасны, и в долгосрочной перспективе они приводят к увеличению массы тела, а не к ее снижению. Авторитетное научное издание Medical News Today опубликовало рейтинг тринадцати продуктов питания, употребление которых способствует удалению жира на животе. Причем речь идет о свойствах, доказанных наукой. В этот список вошли миндаль, бразильские орехи, зародыши пшеницы, чечевица, овсяные хлопья, батат, капуста кале, брокколи, авокадо, черника, курица, жирная рыба и яйца, пишет Medikforum.ru.

Все эти продукты питания насыщены самыми полезными ингредиентами. К примеру, миндаль богат магнием, витамином Е, железом, кальцием и волокнами. В бразильских орехах много селена, они ускоряют метаболизм. Не всегда необходимо исключать углеводы из питания тем, кто хочет похудеть. К примеру, в овсяных хлопьях имеются углеводы, обладающие диетическим воздействием. Это сложные углеводы, а помимо них в этом продукте есть водорастворимые волокна, которые замедляют пищеварение и стабилизируют уровень сахара в крови.