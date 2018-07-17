После родов у женщин повышается риск смерти

В частности, внимание общественности к этой проблеме привлекла вице-президент по политике здравоохранения Американского колледжа акушеров и гинекологов Барбара Леви. Она заявила о том, что после рождения ребенка и выписки из роддома женщины должны уделять внимание не только новорожденному, но и своему самочувствию, пишет Medikforum.ru.

«Согласно статистике, большая часть связанных с беременностью смертей происходит в течение 42 дней после родов. Как правило, причиной летального исхода роженицы становится инфекция, кровоизлияние или проблемы с сердцем», - отметила Барбара Леви.

По словам экспертов, после появления ребенка на свет женщины должны обращать особое внимание на такие симптомы как отеки, головная боль, слабость, головокружение. Появление этих малоприятных характеристик может оказаться предвестником серьезных патологических изменений в организме.