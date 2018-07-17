Фото: смотрите, кто прошел в финал конкурса Miss Baltic Coast

Целый месяц команда участниц конкурса Miss Baltic Coast работала с красотой Нарва-Йыэсуу, создавая ее и в себе, и в окружающих людях. С самого начала одной из целей было привлечь внимание к подобного рода мероприятиям, но уходя от того образа, который навязывают классические конкурсы. Задумка организаторов - сбросить с первого места критерий внешней красоты, потому что все люди по-своему прекрасны. Активность, инициативность, решительность, креативность и готовность выйти за рамки своей зоны комфорта - конкретно эти факторы играют решающую роль как в жизни, так и в конкурсе красоты нового формата.
Еще одним отличием Miss Baltic Coast является внутренняя атмосфера. Обычно в подобных проектах среди участниц царит дух конкуренции, однако MBC - это академия красоты, а финал станет выпускным экзаменом. Борьба между участницами не принесет необходимого результата. Организаторы утверждают, что главная битва участниц, прежде всего, это битва с их собственными страхами, с внутренними барьерами и со своим внутренним «я», итогом которой станет обретение лучшего себя. Для эмоциональной встряски конкурсантки участвуют в таких мероприятиях, как, например: Trail RUN, SURF RUN, День рыбака в Нарва-Йыэсуу, где оказываются в непривычном для себя амплуа и раскрываются с новой стороны. Участницы осознают, что силу преодолеть испытания придает команда, а командой движет позитивная энергетика.
Подобные проекты бросают вызов консервативному обществу, которое готово сохранить свой комфорт в данную минуту, жертвуя благами создаваемого ими будущего. Miss Baltic Coast напоминает, что инструменты развития и самореализации есть везде, стоит лишь приложить усилие, чтобы их найти.
Финалистки были отобраны, им предстоит еще целый месяц работы над собой. Ими стали: Ирина Матвеюк, Лина Виноградова, Анита Квитенко, Дарья Терентьева, Кристина Тимакова и Кристина Кутузова. Одним из первых призов для них стал мастер-класс по изготовлению роллов от Sushi King Narva. Итогом мероприятия стал поединок между шеф-поваром ресторана и одной из участниц конкурса. По результату битвы молодость и красота победила опыт и мастерство.
Финальная стадия проекта состоит из трех этапов. Уже 1 августа вы сможете увидеть финалистов в одном из самых крупных продуктовых магазинов Нарвы, где они предстанут перед вами в неожиданном образе. 4 августа конкурсантки приглашают всех желающих поучаствовать с ними в забеге на морскую милю, который состоится в Нарва-Йыэсуу, где жюри оценит их во второй раз. Финальная стадия состоится 11 августа на дне города Нарва-Йыэсуу, где и будет объявлена победительница конкурса Miss Baltic Coast. Организаторы уверяют, что развязка конкурса будет неформатной и не оставит в стороне никого. Ведь если раньше улица стремилась к моде, то сейчас мода стремится к улице.