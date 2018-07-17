Захочешь — не отлепишь! Модели прошлись по подиуму в купальниках из изоленты

Если вы думали, что маленькие бикини, едва прикрывающие интимные части тела, — это перебор, тогда приготовьтесь. Новым трендом в пляжной моде стала клейкая лента, которую достаточно наклеить на тело и можно идти купаться, сообщает The Sun.

На прошлой неделе модный бренд Black Tape Project представил новую коллекцию купальников, к которым никто не остался равнодушным. В рамках шоу Miami Swim Week были представлены бикини от блестяще золотого цвета до простого черного.

Причем на некоторых из моделей клейкая лента едва закрывала грудь и промежность. Поэтому для даже слабовидящих отдыхающих не составит труда разглядеть всё самое интересное, пишет Rus.tvnet.lv.