Вт, 17.07.2018
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  • Захочешь — не отлепишь! Модели прошлись по подиуму в купальниках из изоленты

Захочешь — не отлепишь! Модели прошлись по подиуму в купальниках из изоленты

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Впрочем, у клейкой ленты, которая едва прикрывала интимные места, есть и плюсы — поднимет, где надо.

Если вы думали, что маленькие бикини, едва прикрывающие интимные части тела, — это перебор, тогда приготовьтесь. Новым трендом в пляжной моде стала клейкая лента, которую достаточно наклеить на тело и можно идти купаться, сообщает The Sun.

На прошлой неделе модный бренд Black Tape Project представил новую коллекцию купальников, к которым никто не остался равнодушным. В рамках шоу Miami Swim Week были представлены бикини от блестяще золотого цвета до простого черного.

Причем на некоторых из моделей клейкая лента едва закрывала грудь и промежность. Поэтому для даже слабовидящих отдыхающих не составит труда разглядеть всё самое интересное, пишет Rus.tvnet.lv.

Трудно представить, с какой болью приходится снимать такой купальник. Впрочем, есть и плюсы. Если в прошлом пышные формы потеряли свою упругость, то изолента все исправит и приподнимет, где надо.

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