Платье дня: нежная и женственная Меган Маркл в тренче без рукавов
17. июль 2018, 19:45
Герцогиня Сассекская Меган продолжает радовать поклонников по всему миру своими стильными образами. Сегодня вместе со своим супругом принцем Гарри она посетила выставку, посвященную cтолетнему юбилею легендарного государственного и политического деятеля Нельсона Манделы в лондонском Queen Elizabeth Hall. И вновь была великолепна!
Для выхода в свет Меган выбрала нежно-розовое платье-тренч без рукавов от House of Nonie, лодочки на шпильке и сумочку Mulberry - все в тон. Смотрите, как она хороша, пишет Rus.tvnet.lv.