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Платье дня: нежная и женственная Меган Маркл в тренче без рукавов

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ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Герцогиня Сассекская Меган продолжает радовать поклонников по всему миру своими стильными образами. Сегодня вместе со своим супругом принцем Гарри она посетила выставку, посвященную cтолетнему юбилею легендарного государственного и политического деятеля Нельсона Манделы в лондонском Queen Elizabeth Hall. И вновь была великолепна!

Меган Маркл

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Для выхода в свет Меган выбрала нежно-розовое платье-тренч без рукавов от House of Nonie, лодочки на шпильке и сумочку Mulberry - все в тон. Смотрите, как она хороша, пишет Rus.tvnet.lv.

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

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