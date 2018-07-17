Смотрите: певица Яна Каск похудела и сменила имидж

«Это все благодаря моему новому образу жизни, - прокомментировала певица. – Три месяца назад я переехала и заметила, что вес начал падать». Хотя похудение, по словам Яны, не являлось ее целью, пишет Elu24.

«Мне просто нравится бегать и кататься на велосипеде, часто езжу на длинные дистанции. Так я вдохновляюсь», - добавила она.

Также девушка ходи в спа и бассейн, но больше худеть она не планирует: «Я не специально похудела», - смеется Яна.