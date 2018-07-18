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Приводит ли алкоголь к лишним килограммам?

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Вино. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

По данным исследования, вошедшего в Докладе об ожирении (Current Obesity Report), умеренное употребление алкоголя не ведет к росту жировой массы.

По словам диетолога больницы Сан-Раффаэле в Милане Алессандро Сайбене, алкоголь для организма является источником калорий, которые не используются для энергообмена. Это значит, если выпивать достаточно много, располнеть действительно возможно, пишет Medikforum.ru.

«Алкоголь накапливается в жировой ткани как триглицерид, то есть жир», - отметил специалист.

Тем, кто любит за ужином побаловать себя бокалом вина, специалисты рекомендуют запомнить одно правило: чтобы, выпивая, не поправляться, - нужно двигаться. Если мужчины и женщины в целом физически активны, то умеренное употребление алкоголя не будет грозить им возникновением ненужных жировых отложений, утверждают исследователи. Умеренное количество - это максимум два бокала в день для мужчин и один для женщин.

«Даже простая получасовая прогулка на свежем воздухе позволяет избавиться от калорий, полученных после кружки пива или бокала вина. В среднем нужно проходить быстрым шагом по 18 километров в неделю, чтобы избежать появления «пивного» живота», - заявил директор Академии еды IULM. Никола Соррентино.

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