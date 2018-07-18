Фото: в Таллинне прошел кастинг моделей для местных дизайнеров

Целью мероприятия было предоставить дизайнерам возможность найти подходящие модельные типажи для показов и съемок, а также помочь моделям получить интересную работу. Организаторами было отобрано тридцать моделей, которые поборолись за контракты и сотрудничество с дизайнерами.

«Предварительный отбор был нелегким – очень много желающих, но из-за тайминга мероприятия мы выбрали только 30 красавиц. В кастинге поучаствовали профессиональные модели, работающие в Европе и Азии с известными мировыми брендами, обладательницы титулов различных конкурсов красоты, а также фриланс-модели с очень достойным портфолио», - прокомментировали организаторы.

По результатам дефиле и снепов, Анастасия Балак выбрала моделей для предстоящего показа Fashion Showcase. Gerli A Chantelle и Алена Демченко нашли моделей для съемок каталогов их коллекций. Также оба дизайнера выбрали лицо бренда – модель, являющуюся воплощением идеи их коллекции, которая будет представлять их дизайнерские бренды на ближайший сезон. Лицом бренда Gerli A Chantelle стала юная и нежная Яна Кислач. Бренд Alena Demchenko Couture будет представлять яркая красавица Мария Коренчук.

Стилист Альбина Ютман также выбрала моделей для съемок, которых она стилизует для европейских брендов. Как отметила стилист, очень важен правильный подбор модели на фотосъемку дизайнерской коллекции. При создании коллекции, дизайнер вкладывает в нее определенную мысль и создает послание. Коллекция создается в гармонии эстетики, линий и формы. Лицо модели должно отражать ту же самую гармонию и четко передавать послание дизайнера. «Конечно, в моей практике бывали случаи, когда мы намеренно подбирали контрастирующую модель, но это еще более филигранная работа, так как послание дизайнерской коллекции должно остаться таким, каким его задумал дизайнер», - сказала Ютман.