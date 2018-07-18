Грудные импланты убивают самую сексапильную бабушку в мире

47-летняя Джина Стюарт из Австралии носит гордый титул самой сексапильной бабушки в мире. Но женщина не считает себя счастливой из-за проведенного увеличения груди. Более того, Джина выражает сожаление, что она выложила $10 000 за установку имплантов в свою и без того пышную грудь десять лет назад. Эта дама говорит, что из-за грудных имплантов у нее возникает «ощущение смерти каждый день». Среди неприятных симптомов тошнота, усталость, приступы паники и потеря волос, пишет Medikforum.ru.

Джина Стюарт ФОТО: / Caters News Agency

Отметим, что Австралийская ассоциация терапевтов в прошлом месяце подтвердила, что 72 женщины из этой страны столкнулись с редким типом рака крови под названием анапластическая крупноклеточная лимфома - разновидность лимфом, развивающихся возле грудных имплантов. Три представительницы прекрасного пола уже скончались от этого рака. При этом в распоряжении науки нет убедительных доказательств того, что грудные импланты могут приводить к данному раку. Более того, эксперты не рекомендуют женщинам удалять эти импланты, поскольку убедительных данных об их вреде нет, а число случаев рака считается очень незначительным.

Джина Стюарт ФОТО: / Caters News Agency

«Я и не знала о том, что импланты могут вызывать рак до последнего времени, - рассказывает Джина. - Это очень страшно. И нам нужно беспокоиться не только об опухолях. Так много женщин заболевает из-за этих пластиковых имплантов, они страдают от самых разных болезней и симптомов. Я присоединилась к группе на Facebook, участницы который рассказывают все эти истории. Все они заболели после увеличения груди и никогда уже не чувствовали себя такими же здоровыми, как раньше. Болезни из-за грудных имплантов существуют в реальности, и необходимо об этом помнить».