Одиннадцать вещей, из-за которых на кухне нет уюта и вечный беспорядок

7. Контейнеры

Несколько контейнеров для хранения круп — это практично, но стопка неиспользуемых пластиковых коробок — это балласт, который занимает полезное место на кухне. Контейнеры для пищевых продуктов, предназначенные для одноразового использования, не подходят для повторного хранения продуктов питания.

Многоразовые контейнеры специалисты советуют менять, если они начинают выцветать, покрываться трещинками или глубокими царапинами.

8. Неиспользуемые гаджеты

Тостер, который начал подпаливать хлеб и теперь пылится на нижней полке шкафа, блендер, который разбрызгивает содержимое по всей кухне, — от испорченных кухонных гаджетов, как и от тех, что уже давно стоят без дела, отказаться сложно, но нужно.

Гаджеты, которые перестали быть нужными, можно отдать или даже продать тем, кто будет ими пользоваться. Это сократит время, которое тратится на уборку полок, освободит пространство для по-настоящему нужных вещей.

9. Кухонный остров с плитой

Даже если размеры помещения позволяют разместить кухонный остров с плитой в середине комнаты, лучше отказаться от этой идеи. Если что-то расплещется на плите — придется отмывать почти всю кухню целиком. А если плита стоит впритык к стене, нужно будет только протереть кухонный фартук и пол перед плитой.

Кухонный остров лучше оборудовать мойкой и разместить там дополнительную рабочую зону.

10. Бытовая техника на подоконнике

От перепада температур внутри техники может образоваться конденсат, из-за которого она быстро выйдет из строя. Особенно подвержена воздействию микроволновка: конденсат разрушит эмалевое покрытие и она заржавеет уже через год.

Для микроволновки гораздо больше подойдет отдельная полка на стене. А пространство у окна можно использовать для обустройства дополнительной рабочей зоны.

11. Чайник с накипью

Если человек случайно проглотит несколько частичек этого налета, то ничего страшного с ним не случится. Но если он будет регулярно пить с чай с кусочками накипи, растворившиеся в желудке соли начнут проникать в сосуды, кровь, почки и другие внутренние органы. Избыточные соли накапливаются в суставах, закупоривают сосуды, могут даже привести к образованию камней в почках. К тому же накипь плохо проводит тепло, поэтому чем больше ее накапливается на дне чайника, тем медленнее он будет нагреваться. Также этот налет может привести к поломке прибора.

Очистить чайник от накипи можно с помощью уксуса, лимонной кислоты или соды.