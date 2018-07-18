«В женской одежде и с макияжем он счастливее». Школьник мечтает стать драг-квин

Лорен Нокс воспитывает двоих детей, 11-летнего Лео и 10-летнюю Нелли, пишет Mirror. Но глядя со стороны, можно подумать, что у Лорен две дочери. Дело в том, что Лео мечтает о карьере драг-квин и обожает ходить накрашенным и в девчачьей одежде. И туфель у него больше, чем у матери, пишет Medialeaks.ru.

Лорен рассказывает, что Лео интересовался женской одеждой, прическами и макияжем с самого раннего возраста. А когда ему исполнилось пять, этот интерес стал больше напоминать одержимость. Мальчик примерял обувь подруг, наряжался в одежду сестры и красил губы помадой.

A post shared by 𝓥𝓲𝓸𝓵𝓮𝓽 𝓥𝓲𝔁𝓮𝓷 (@violetvixenofficial) on Apr 14, 2018 at 3:13am PDT

«Мой партнер Шон и я начали встречаться, когда Лео было три. До этого у него не было отца. Я и так чувствовала себя виноватой, а тут еще мой друг сказал, что я делаю Лео геем, что у него может не быть счастливой жизни, и я почувствовала себя вовсе раздавленной. Хотя я никогда не была подвержена предрассудкам, я ненавидела саму мысль о том, что жизнь Лео будет трудной», - признается мать.

Лорен рассказала Mirror, что когда мальчику исполнилось шесть, она избавилась от всех его нарядов. Платья и косметику заменили игрушечные машинки. Но увлечение мальчишескими игрушками продлилось недолго. Однажды на семейной вечеринке Лорен узнала, что мальчик смотрит «Королевские гонки РуПола» — реалити-шоу, в котором участвуют артисты, выступающие в жанре драг-квин.

По словам Лорен, сначала она была шокирована и запретила сыну смотреть шоу, в котором встречаются и ругательства, и сцены с сексуальным подтекстом. Но Лео умолял ему разрешить смотреть на людей, которые казались ему похожими на него самого.

Тогда она решила поддержать сына. Она стала хвалить его способности к визажу, помогала ему выбирать наряды. Сначала Лео носил одежду для девочек только дома. А затем решился выйти в женском образе на улицу. Лорен говорит, что в тот момент он был очень горд собой.

A post shared by 𝓥𝓲𝓸𝓵𝓮𝓽 𝓥𝓲𝔁𝓮𝓷 (@violetvixenofficial) on Apr 25, 2018 at 2:42pm PDT

«Я повела его на детскую площадку, нервно поглядывая на черные лосины, ботинки с бабочками и кардиган для девочек, которые он надел. Мы купили их вместе, после того как стало понятно, как много это значит для него. Его сияющая улыбка говорила мне, что он нашел свое истинное призвание. Я не могла не чувствовать гордость за своего трогательного сына», - вспоминает Лорен.

У учителей Лео такое преображение вызвало вопросы. Но Лорен объяснила им, что ее сын идентифицирует себя как мальчика, хоть ему и нравится носить женскую одежду.