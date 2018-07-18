«В женской одежде и с макияжем он счастливее». Школьник мечтает стать драг-квин

Британка по имени Лорен Нокс, мать 11-летнего Лео, помогает сыну прославиться как драг-квин — артист, выступающий в женских образах. Она покупает мальчику косметику и одежду для девочек, выкладывает его фото в костюмах и макияже в Instagram и обсуждает будущую карьеру. Но это только теперь. А раньше кое-какие привычки Лео ее по-настоящему пугали.
Лорен Нокс воспитывает двоих детей, 11-летнего Лео и 10-летнюю Нелли, пишет Mirror. Но глядя со стороны, можно подумать, что у Лорен две дочери. Дело в том, что Лео мечтает о карьере драг-квин и обожает ходить накрашенным и в девчачьей одежде. И туфель у него больше, чем у матери, пишет Medialeaks.ru.
Лорен рассказывает, что Лео интересовался женской одеждой, прическами и макияжем с самого раннего возраста. А когда ему исполнилось пять, этот интерес стал больше напоминать одержимость. Мальчик примерял обувь подруг, наряжался в одежду сестры и красил губы помадой.
«Мой партнер Шон и я начали встречаться, когда Лео было три. До этого у него не было отца. Я и так чувствовала себя виноватой, а тут еще мой друг сказал, что я делаю Лео геем, что у него может не быть счастливой жизни, и я почувствовала себя вовсе раздавленной. Хотя я никогда не была подвержена предрассудкам, я ненавидела саму мысль о том, что жизнь Лео будет трудной», - признается мать.
Лорен рассказала Mirror, что когда мальчику исполнилось шесть, она избавилась от всех его нарядов. Платья и косметику заменили игрушечные машинки. Но увлечение мальчишескими игрушками продлилось недолго. Однажды на семейной вечеринке Лорен узнала, что мальчик смотрит «Королевские гонки РуПола» — реалити-шоу, в котором участвуют артисты, выступающие в жанре драг-квин.
По словам Лорен, сначала она была шокирована и запретила сыну смотреть шоу, в котором встречаются и ругательства, и сцены с сексуальным подтекстом. Но Лео умолял ему разрешить смотреть на людей, которые казались ему похожими на него самого.
Тогда она решила поддержать сына. Она стала хвалить его способности к визажу, помогала ему выбирать наряды. Сначала Лео носил одежду для девочек только дома. А затем решился выйти в женском образе на улицу. Лорен говорит, что в тот момент он был очень горд собой.
«Я повела его на детскую площадку, нервно поглядывая на черные лосины, ботинки с бабочками и кардиган для девочек, которые он надел. Мы купили их вместе, после того как стало понятно, как много это значит для него. Его сияющая улыбка говорила мне, что он нашел свое истинное призвание. Я не могла не чувствовать гордость за своего трогательного сына», - вспоминает Лорен.
У учителей Лео такое преображение вызвало вопросы. Но Лорен объяснила им, что ее сын идентифицирует себя как мальчика, хоть ему и нравится носить женскую одежду.
Со временем у Лео появилось желание не просто перевоплощаться в женщину, но и прославиться как драг-квин. И он попросил мать помочь ему стать знаменитым с помощью Instagram.
Сначала Лорен опасалась, что фотографии мальчика в девчачьих платьях и макияже вызовут нашествие интернет-троллей, но Лео был уверен, что его путь к славе лежит через соцсети. Он придумал себе псевдоним Вайолет Виксен и начал публиковать те образы, над которыми работал. И положительных отзывов было гораздо больше, чем негативных.
Лорен говорит, что только месяц назад она впервые увидела вживую выступление драг-квин и, наблюдая за тем, как на шоу смотрел Лео, наконец-то поняла, что для него значит возможность делать то, что ему по-настоящему нравится.
«Когда я вспоминаю тот путь, который мы с Лео прошли, я не могу в это поверить. Я так горжусь тем, что у меня есть сын, который ломает шаблоны. Моя мантра проста: если Лео никому не причиняет вреда, в чем проблема? Он гораздо увереннее, спокойнее и счастливее, чем когда-либо, и наши отношения самые замечательные», - говорит мать.
«Иногда мы разговариваем о будущем, и он говорит, что, наверное, он гей. Он еще довольно молод, чтобы прийти к такому решению, но кто я такая, чтобы сомневаться? Да и я буду счастлива в любом случае. Когда он рассуждает о своих амбициях и будущей карьере, я больше не волнуюсь. Лео — восходящая звезда, и единственное, чего мне жаль — так это того, что я не поняла этого раньше», - сказала Лорен.
Сам Лео говорит, что не разделяет ту одежду, которую носит, на мальчиковую и девчачью, и не понимает, почему общество придает этому так много значения. Он убежден, что никто не должен бояться быть собой. И уверен, что когда вырастет — поедет в Америку, чтобы победить на «Королевских гонках РуПола» и стать суперзвездой драг-квин.