Реальная история: меня выдали замуж за незнакомца, который меня изнасиловал, а его родственники издевались надо мной

Через две недели после выписки из больницы родители возобновили поиски мужа для меня. Они вывесили объявление обо мне в индуистском храме и разместили анкету на сайтах, где индусы ищут невест.

Родители перебрали не менее десяти мужчин, прежде чем нашли подходящего - они были либо слишком старыми, либо плохо воспитанными, либо просто принадлежали не к той касте.

Меня держали в отдельной комнате, пока родители с обеих сторон договаривались между собой, а затем меня завели в комнату, чтобы показать родителям потенциального жениха.

Однажды родные молодого человека, которые знали нашу семью через храм, связались с моими родителями. Я видела его всего несколько минут, и затем наши семьи договорились о нашем браке. Мне он показался очень тихим и скромным человеком, и из этого я сделала неверный вывод о том, что он будет добрым и заботливым.

Он жил в другом городе и в месяцы до брака писал мне письма, в которых обещал, что будет относиться ко мне как к принцессе.

Когда я показала эти письма родителям, они сначала были недовольны, потому что для них это было странно, особенно его обещания любить меня, но через несколько недель они сообщили мне, что рады, что я отправлюсь жить в хорошую семью.

Мне было страшно вступить с ним в сексуальные отношения после всего, что я пережила в детстве. Он ответил, что мы может подождать с сексом до тех пор, пока не узнаем друг друга лучше после свадьбы.

И все-таки в день свадьбы я испытывала ужас - на фотографиях видно, что у меня несчастный вид. Сначала мы зарегистрировали брак в государственной конторе, а затем в храме состоялся индуистский обряд.

Мне было всего 20 лет, и я должна была сразу после свадьбы переехать в его дом. Мысль о том, что мне придется жить с незнакомыми людьми, наполняла меня ужасом.

В ночь после свадьбы муж меня изнасиловал. Он повалил меня, когда я готовилась лечь в постель, сделал свое дело, а затем позвал мать и сообщил, что «дело сделано.»

Я сидела на кровати в отчаянии, думая о том, что первая брачная ночь не должна быть такой. И в своих романтических письмах мой муж обещал мне совсем другое.

Когда мы переехали в его дом, дела пошли еще хуже. Его мать была разгневана тем, что мое приданое, по ее мнению, оказалось таким бедным.

Она требовала тысячи фунтов, новую машину и дорогой телевизор. Но мои родители не могли себе этого позволить, и она стала вымещать свое зло на мне.

Она будила меня в 5 утра каждый день и заставляла убирать и чистить дом сверху донизу, не давала мне спать до 3 утра. Она стригла мне волосы и следила за тем, что я ем.

В конце концов я не выдержала и оказалась в больнице. Врачи позвонили родителям, и они забрали меня домой. После этого я подала на развод.

Я не винила мужа в том, что произошло. Я добивалась одного - свободы.

Получив развод, я стала свободной женщиной. Со временем я стала переосмысливать и строить заново свою жизнь.

Я прошла курс гипнотерапии, и овладела терапией Рейки - это японский метод релаксации и устранения стресса.

Я познакомилась с мужчиной, у нас родилась дочь, хотя, к сожалению, теперь мы расстались.

Мне за 30, я живу одна и довольна этим. Я хочу, чтобы моя дочь выросла с осознанием, что она свободный человек, а не предмет, который кому-то принадлежит.

Я пытаюсь не думать плохо о своих родных. Ведь они - продукт своей среды, той культуры, в которой они выросли.

Их родители обращались с ними точно так же, как они обращались со мной, и им не хватило мужества возразить против этого.