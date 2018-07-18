Холестерин мешает женщинам рожать во второй раз

Исследование с участием 4 300 представительниц прекрасного пола показало, что наличие большого количества «плохого» жира в крови приводит к меньшему числу детей в жизни. В частности, у женщин с самыми высокими показателями липопротеидов низкой плотности или «плохого» холестерина в два раза реже бывало более одного ребенка, чем у тех их ровесниц, у которых показатели холестерина находились в норме, пишет Medikforum.ru.

Более того, женщины из первой группы вообще с гораздо большими трудностями заводили детей. Опубликованное в авторитетном научном журнале BMJ Report исследование ученых из Норвегии основывалось на результатах наблюдений за женщинами старше 20, которые проводились с 1994 по 2003 годы. Ученые брали анализы крови у женщин еще до зачатия, а затем следили за ними в следующие 10 лет.